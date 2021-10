Lega:Gigi Laterza commissario a Taranto

Il Commissario regionale della Lega Puglia sen. Roberto Marti ha nominato Gigi Laterza, medico ed assessore di Pulsano già candidato per la Lega alle ultime regionali e sindaco della sua città, commissario provinciale del partito a Taranto.

“Gigi Laterza per capacità professionali, esperienza politica e qualità umane è senza dubbio la persona migliore per guidare il partito a Taranto e provincia in un momento storico di svolta economica e sociale per questo territorio. Le elezioni comunali del prossimo anno rappresentano una svolta storica, che la Lega può e deve interpretare al meglio per passare in questa Provincia dalle parole ai fatti, anche grazie al lavoro importante che nel governo Draghi stanno portando avanti Matteo Salvini e i ministri della Lega.

In questi giorni si completeranno le nuove nomine delle segreterie provinciali in tutta la Regione, per avere subito al lavoro una squadra forte e compatta che possa dimostrare la validità delle proposte e del progetto politico della Lega in tutta la Regione Puglia”.

Tanto dichiara il Sen Marti Commissario Regionale del Lega Puglia.