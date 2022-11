Ligonzo (Cisl FP): nuove assunzioni e progressioni verticali per il personale educativo e scolastico

Per raggiungere i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i nidi d’infanzia e migliorare i servizi alle famiglie

La Segreteria Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto, sollecitata da numerose richieste del personale educativo degli asili nido comunali, invita il Comune di Taranto a prendere in considerazione l’art. 93 del CCNL 2019/2021 e la relativa Tabella C, e prevedere nel prossimo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 le progressioni verticali per il personale educativo, docente ed insegnante dall’ Area degli Istruttori all’area dei Funzionari con il requisito della laurea e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata.

È quanto afferma in una nota stampa, il Segretario Aziendale della Cisl FP alò Comune di Taranto, Fabio Ligonzo. “L’educatore è una figura professionale qualificata, che lavora in strutture dedicate alla cura e all’educazione dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni. É il perno fondamentale nella costruzione dell’identità del bambino, sottolinea Ligonzo, in un rapporto collaborativo con le famiglie, per una sua crescita armonica in ambienti stimolanti per lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo.

Proprio per questo motivo, la Segreteria Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto, pone una particolare attenzione a questa figura professionale ed ai servizi resi dall’amministrazione comunale nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.

Valutando il numero di personale impiegato negli asili nido comunali, e consapevoli che il prossimo anno gli asili nido “Le Mimose”, “Arcobaleno” e “Baby Club” potrebbero tornare nelle disponibilità del C.E. e dell’intera comunità, Fabio Ligonzo (Cisl FP), chiede alla Giunta comunale di prevedere sin dal corrente esercizio finanziario e pertanto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 nuove assunzioni di personale con qualifica di educatore asilo nido Cat. C nella misura di almeno 30 unità, utilizzando la graduatoria vigente approvata con determina della Direzione RR.UU. n.214 del 02/11/2021.

Le risorse economiche per le assunzioni, conclude il Segretario Ligonzo, si trovano nella Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, che stanzia un finanziamento pluriennale di 120 mil. per il 2022, 175 mil. per il 2023, 230 mil. per l’anno 2024, a 300 mil. per il 2025, 450 mil. per il 2026 e a 1.100 mil. annui a decorrere dall’anno 2027. per raggiungere i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i nidi d’infanzia.

