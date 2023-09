Luigi Conti: lettera aperta al Sindaco e Presidente della Provincia

Abbiamo bisogno di persone coraggiose e preparate per far cambiare pagina a Taranto

Caro Rinaldo Melucci, auguro a Lei, quale Sindaco di Taranto e Presidente della provincia di Taranto, che voglia fare sistema con tutti gli attori principali della politica locale provinciale. Quello che è sempre accaduto è la mancanza di una leadership per Taranto e provincia. Non mi va di muovere critiche a nessuno, ma una cosa è certa: che siamo sempre stati soggetti sudditi del leccese oppure del barese di turno. Noi siamo la seconda città della Puglia, abbiamo il più grande porto della Puglia e non solo della Puglia, abbiamo un aeroporto (Grottaglie) che grida vendetta per non essere tale per i voli passeggeri di linea, avendo tutto l’arco jonico che potrebbe utilizzarlo, abbiamo l’onorata Marina Militare che conta oltre 11mila tra militari e civili che lavorano nel comparto difesa, abbiamo una maledetta industria che ci farà morire tutti nel tempo, siti turistici che ci invidiano come il castello aragonese (2° in Puglia per visite) oltre 54 siti di ipogei, un’ex banchina torpediniere da restaurare e riprogettare sempre a scopo turistico, il 2° seno del mar Piccolo da rendere disponibile per creare attività che possano beneficare l’imprenditorialità locale con attività di tipo canottaggio, aree a mare recintate per fare pesca turistica, ristoranti, alberghi etc etc.

Come lei sa benissimo, Taranto è la più antica realtà che ha vissuto come illustre capitale della Magna Grecia. Noi tarantini non abbiamo bisogno di piatti di lenticchie, ma di essere attori principali nello scenario pugliese e del sud Italia.

Lei, con le sue doti e l’intelligenza imprenditoriale che la contraddistingue, si sente di affrontare l’impresa d’imporsi nei confronti di realtà che già sono da decenni attori principali nello scacchiere Puglia? Questa è una “Mission” che nessuno ha presumibilmente affrontato con seria determinazione e lungimiranza.

Auguri per il centenario della provincia di Taranto.

Cav. Alfredo Luigi Conti

Presidente del movimento TARANTO DIRITTO DI VOLARE ✈️