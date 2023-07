Massimo Battista: il comune si costituisca parte civile contro l’Ilva

Oggi (4 luglio 2023) udienza in Tribunale a seguito di una denuncia dello stesso Battista.

Il 24/02/20, presentai un esposto alla Procura della Repubblica di Taranto, contro l’ex Ilva, sull’oggetto della denuncia ho evidenziato che nelle giornate 21-22-23 Febbraio la nostra città è stata avvolta “come sempre” da emissioni altamente cancerogene provenienti dalla zona industriale.



Tra i cancerogeni sprigionati nelle giornate su menzionate ci sarebbe stata il pericolosissimo biossido di zolfo, noto anche come anidride solforosa(SO2), particolarmente pericolosa per gli asmatici ed irritante per le mucose e per le vie respiratorie.

Dai dati riscontrati dalle centraline e confermato dall’Arpa Puglia ,fu rilevato che i dati erano superiori alla norma.



Il giorno 4 Luglio, al primo piano, nell’aula G, alle ore 09.00, sono stato chiamato in tribunale come parte offesa, insieme al Comune di Taranto, contro il Direttore di stabilimento ex Ilva P.l.

Mi auguro che il Sindaco Melucci, dalle parole passi ai fatti con atti concreti , in quanto garante per la salvaguardia e la salute dei tarantini, così come previsto dall’art 50 del testo unico costituendosi parte civile contro questo ennesimo reato ambientale.



Dalle mie informazioni presso gli uffici comunali, sembrerebbe che ad oggi nessun Avvocato dell’ente sia stato incaricato da parte dell’ente per costituirsi parte civile.



Vi aspetto martedì in tribunale sempre in difesa della mia Città, “vi aggiornerò come sempre circa gli sviluppi del processo, sempre nell’interesse della cittadinanza tarantina”



Consigliere Comunale Battista Massimo “una città per cambiare Taranto”.