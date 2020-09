Melucci a Bari per i più importanti dossier

Ha incontrato anche il prof. Lopalco

Proficuo pomeriggio di lavoro del Sindaco Rinaldo Melucci presso gli uffici della Regione Puglia a Bari, per fare il punto dei dossier più importanti per Taranto con il Governatore Michele Emiliano. Inoltre, il primo cittadino ionico ha avuto occasione di confrontarsi con il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile della struttura speciale di progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche” in seno all’Aress, l’agenzia regionale strategica per la salute e il sociale. Oggetto principale dell’incontro la necessità di aggiornare in tempi brevi la Delibera della Giunta Regionale n. 1944 del 2012, che regola i cosiddetti “wind days” e che merita un ripensamento alla luce degli interventi in materia ambientale che sono stati realizzati in questi anni, ma soprattutto il cui protocollo operativo va oggi correlato appropriatamente alle norme anti Covid-19.