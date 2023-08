Melucci: «Il Centrosinistra ionico resti concentrato sugli obiettivi della città

I cittadini ci osservano con sguardo affatto superficiale e non sono interessati alle piccole beghe interne»

A qualcuno conviene e forse diverte raccontare di un presunto continuo subbuglio a Palazzo di Città. È vero che la dialettica politica a volte si inceppa, perché abbiamo tutti priorità differenti e, a volte, intendiamo in maniera diversa anche il nostro modo di guardare ai bisogni della comunità ed interpretarli. Ma dare sempre all’esterno questa sensazione, inesistente nella realtà dei fatti, di precarietà e di conflitto non aiuterà nessuno nei propri calcoli politici. Accrescere con trovate denigratorie la pressione quotidiana e le richieste sul sindaco e l’intera Amministrazione comunale non farà lavorare meglio la maggioranza sugli obiettivi programmatici. Coltivare le divisioni e i distinguo, persino dentro uno stesso partito, rischierà di fare del male alla città, indipendentemente da cosa il sindaco o altri esponenti istituzionali del territorio vogliano fare del loro futuro. Il tutto in un momento in cui bisognerebbe rimanere seri e concentrati, perché gli attacchi agli interessi del territorio non mancano di certo, come è evidente stia accadendo su tutti i dossier più spinosi.

Da mesi ormai tutte le mie giornate sono equamente divise tra l’impegno al Comune e quello in Provincia. In entrambi gli ambiti il governo di Centrosinistra sta mettendo ordine alla macchina e sta sbloccando situazioni molto datate, decisive per lo sviluppo e la qualità della vita della terra ionica. E in mezzo a questa fitta agenda di lavori, si incontrano di continuo associazioni e portatori di interesse di tutti i settori, ci si occupa costantemente delle numerose fragilità della nostra comunità, sindaco, assessori e consiglieri ispezionano cantieri e visitano uffici, comuni e periferie.

Tutto questo dovrebbe costituire un’opportunità per il Centrosinistra ionico, secondo i suoi valori e i suoi progetti, dovrebbe persino consentire uno spazio di crescita e impegno a tutti, proprio a tutti, senza il bisogno di alimentare così di frequente la caccia alle streghe.

Spero che dopo la breve pausa estiva in tutti subentri una più alta consapevolezza del ruolo che abbiamo, delle responsabilità che portiamo e delle cose positive che ci tengono insieme e che stiamo realizzando per Taranto. In definitiva, è sui fatti che i cittadini misureranno il nostro modo di fare politica e vivere le istituzioni democratiche.

Rinaldo Melucci

Sindaco del Comune di Taranto

Presidente della Provincia di Taranto