Messina (Fials): “Nessuno tocchi le Sanitaservice”

Desta preoccupazione il provvedimento di contenimento della spesa sanitaria emanato dalla Regione Puglia

Nota della Segreteria provinciale FIALS Taranto che riceviamo e pubblichiamo

Gli ultimi provvedimenti regionali di contenimento della spesa sanitaria pubblica interessano anche le Sanitaservice pugliesi costrette al blocco totale delle assunzioni e ad una “cura dimagrante” senza precedenti.Unica eccezione è per l’internalizzazione degli autisti/soccorritori e volontari del servizio di emergenza urgenza del SET 118 che a Taranto procede speditamente e vedrà centinaia di lavoratori e lavoratrici dal prossimo 1 maggio, proprio nel giorno della festa dei lavoratori, coronare un sogno inseguito da anni.

I provvedimenti regionali non lasciano tranquillo il segretario generale della FIALS Taranto, Emiliano Messina, in quanto pongono una stretta su tutte le Sanitaservice, quindi anche su quelle più virtuose come quella di Taranto, libera da ogni nube o inchiesta della Guardia di Finanza e del Nucleo Ispettivo regionale. Come al solito il riequilibrio finanziario regionale tende a penalizzare Taranto e quindi anche la nostra Sanitaservice che gode di buona salute e di ottime performance per efficienza e qualità – afferma il Segretario Emiliano Messina.

Ad oggi sono ancora nel limbo e privi di prospettive future i lavoratori che da vincitori di concorso avevano sostenuto anche le visite mediche per poi vedersi congelare l’assunzione a seguito della pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale 412 del 28 marzo scorso.

Come FIALS non consentiremo a nessuno di mettere mani sulle Sanitaservice che rappresentano il fiore all’occhiello della Puglia e una vera conquista sociale che ha messo fine ad anni di lavoro precario ed ha garantito tutela e stabilità occupazionale a migliaia di lavoratori e lavoratici nonché alle loro famiglie – tuona il Segretario FIALS Taranto Emiliano Messina.Siamo pronti a mobilitarci e ad azioni forti a tutela dei lavoratori – afferma Messina – l’aumento della spesa pubblica non può riverberarsi sui lavoratori e sulle lavoratrici ma deve vedere una stretta su sprechi e abusi che vanno perseguiti in tutte le sedi opportune.

I lavoratori e le lavoratrici della Sanitaservice sono ancora in attesa di ricevere il premio COVID le cui risorse furono destinate e individuate dalla Regione in piena pandemia, ma ad oggi nonostante le intese sindacali e le promesse, tutto tace – anzi, gli ultimi provvedimenti regionali non ci fanno ben sperare.Siamo ancora in attesa di ricevere rassicurazioni sulle risorse da destinare alle Sanitaservice per il riconoscimento dei buoni pasto, considerando che nel Contratto nazionale applicato dalle Sanitaservice vi è un obbligo di istituire e riconoscere il servizio mensa o in alternativa i buoni pasto.

Come Sindacato FIALS siamo al fianco dei lavoratori e non permetteremo a nessuno di utilizzare le Sanitaservice come merce elettorale e di minare la stabilità di un sistema che oggi garantisce DIRITTI, TUTELE, PROSPETTIVE e STABILITÀ OCCUPAZIONALE.

Il LAVORO è DIGNITÀ.