Milan vincente anche al Meazza

Pioli non mette in campo il solito Milan, Ibra ancora fuori gioco, decide di tenere in panchina Calhanoglu, Kessie, Bennacer, dopo le fatiche col Rio Ave.

Leao è più convincente come centravanti. C’è da dire che lo Spezia per circa 45 minuti ha retto bene le incursioni dei rossoneri, solo dopo il 2 a 0 ha abbandonato ogni velleità.

Il Milan ha da subito provato a fare sua la partita, ma lo Spezia ben organizzato chiudeva bene le linee.

Solo nel finale del primo tempo riesce a passare sulle fasce, sfruttando la spinta di Calabria, ma sia Brahim Diaz, Colombo, e Saelemaekers non sfruttano delle buone occasioni.

Pioli decide di far entrare Calhanoglu al posto di Colombo, spostando Leao in mezzo e Diaz a sinistra, ed i risultati si sono visti, dopo alcune belle azioni, Calhanoglu batte una magistrale punizione dalla tre quarti fornendo un assist a Leao che scaraventa la palla in rete. Il mister spezzino ha provato a rialzarsi, cambiando modulo senza successo.

Al 75°Hernandez sigla il 2 a 0 con una azione dirompente che trafigge Rafael con un tiro diagonale.

Lo Spezia non ha più la forza di reagire, tanto che 3 minuti dopo Kessie fa da torre su un tiro di Saelemaekers per Leao che mette a segno la sua doppietta.

Dal 2006 i rossoneri non subivano reti dopo 270 minuti, con quello di oggi infilano il 19° risultato utile tra le coppe e il campionato, confermando il grande momento che vive la squadra di Pioli.

Ora la pausa e dopo il derby con l’Inter, per ora si gode la vetta.

foto La Presse

Gianfranco Maffucci