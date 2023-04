Moscati, Perrini (FdI): un polo oncologico solo sulla carta

Niente risonanza magnetica e niente trasporto ammala

“Come può? chiamarsi ‘polo oncologico’ uno ospedale nel quale non si può? fare una risonanza magnetica che è fra gli esami diagnostici più importanti proprio per i tumori? Ma a Taranto accade anche questo: al Moscati i pazienti oncologici vengono dirottati in altre strutture sanitarie con i propri mezzi.

“Perché è evidente che i vertici della Sanità pugliese non sanno che non concentrare in un unico ‘polo’ tutto ciò che serve per la diagnosi e cura del cancro è già un surplus di sofferenza, ma poi immaginare che il paziente debba spostarsi con la propria auto è un vero e proprio accanimento, perché molti sono anziani o malati che non guidano e quindi devono essere assistiti dai loro familiari che non sempre sono a disposizione in ogni momento.

Tutto sarebbe risolto se in assenza della risonanza magnetica ci fosse almeno il trasporto dei malati oncologici a carico della ASL, ma è un servizio sospeso da anni. Perché? Lo chiederò in un’audizione che sto presentando al presidente della Commissione Sanità, Vizzino, nel quale chiedo che vengano a riferire sia il presidente Emiliano, sia l’assessore alla Sanità, Palese. Francamente ho il timore delle loro risposte, una su tutte: quella che non vi sono risorse sufficienti e che a Taranto tutto è concentrato sul nuovo ospedale San Cataldo che è diventato ormai la soluzione di tutti i mali, l’unico problema è che, comunque, non esiste ancora e non ci sarà ancora per almeno per un paio d’anni.

E nel frattempo? Si taglino i tanti sprechi che ci sono e che a giorni sarà? pronto a documentare e si avvii almeno immediatamente il servizio di trasporto ai malati oncologici. E’ il minimo che si debba e possa fare!”