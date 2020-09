Movida: 9 ragazzi senza mascherina multati

E’ accaduto a Bari dove si intensificano i controlli

9 ragazzi che non indossavano la mascherina, in un contesto di assembramento, sono stati multati dalla Polizia Locale di Bari. Non abbiamo notizia di simili provvedimenti a Taranto dove pure il fenomeno degli assembramenti e la inosservanza della norma che vuole si indossi la mascherina, è molto presente, come abbiamo documentato più volte.

Certo, da un lato i negazionisti, dall’altro la mancanza di un linguaggio unico di istituzioni e scienza, non aiutano. A ciò si aggiunga una buona dose di incoscienza e soprattutto di tendenza a non rispettare le norme.

Il problema è che la mascherina, secondo quanto ci è stato più volte ripetuto, serve essenzialmente a proteggere chi ci è di fronte. Dunque nel pieno rispetto delle opinioni di ognuno, non è possibile però accettare che qualcuno metta a rischio la salute di altri per le sue convinzioni, sicuramente legittime, violando in ogni caso una norma.

Purtroppo diventa necessario lo strumento della sanzione, che qui invochiamo.

Nelle scuole che riapriranno in gran parte domani saranno adottati protocolli severissimi; non si potrà prestare una penna al compagno di classe, ci sarà una precisa regolamentazione per andare al bagno, in alcuni casi è stato previsto che eventuali rifiuti della merenda siano inseriti in una busta e portati fuori dalla scuola dagli alunni. Insomma regole molto stringenti. E così dicasi per tantissime attività commerciali. Perché poi lasciare liberi, soprattutto i ragazzi, ma non solo loro purtroppo, di mettere a rischio la salute altrui solo perché non si vogliono rispettare alcune semplici regole di convivenza civile?

fonte notizia: https://www.pugliareporter.com/2020/09/27/sabato-sera-a-bari-multati-9-ragazzi-senza-mascherina-segnalati-assembramenti/

foto via D’ Aquino Taranto 12 settembre 2020 ore 20:30 – 90% senza mascherina