Next Land: didattica steam contro disuguaglianze e stereotipi per le scuole di periferia di Bari

un momento di confronto tra studenti, istituzioni, ricercatori, operatori museali e famiglie, così da riflettere sulle sfide legate alla scuola, all’orientamento e all’approccio alle materie STEM

BARI – È il 20 maggio il giorno scelto da Next-Level, nell’anno del suo decimo anniversario,

per celebrare a Bari la conclusione della seconda annualità di Next-Land, il progetto di didattica

innovatia incentrato sulla comprensione delle materie STEM attrraverso un approccio umanistico

(STEAM).

Nato a Torino e sbarcato a Bari, nel 2022, grazie a Enel Cuore – la onlus del gruppo Enel che sostiene

progetti e iniziative di forte impatto per la comunità e il territorio – quest’anno Next-Land ha visto il

coinvolgimento di tre Istituti scolastici di Bari con un totale di 370 studenti e 40 docenti che si

riuniranno, nell’aula magna Attilio Alto del Politecnico di Bari, per chiudere il lavoro fatto con 10

ricercatori, 3 musei e 18 aziende del territorio, attraverso diverse attività pensate proprio per loro e

per tutte le realtà coinvolte.

Un momento per condividere i risultati e le metodologie sperimentate, così da delineare una visione

di comunità educante, orientante e inclusiva, che lavora insieme per contrastare le diseguaglianze di

genere e il fenomeno della dispersione scolastica.

Dispersione e gender gap, infatti sono questioni più che urgenti nel nostro Paese: l’11,5% dei giovani

tra i 18 e i 24 anni hanno lasciato la scuola prima del tempo, l’occupazione femminile è all’ultimo

posto in Europa e le ragazze iscritte a corsi di laurea scientifici sono ancora sottorappresentate.

.

Al centro della giornata ci saranno studenti e studentesse – i veri protagonisti del progetto Next-Land

– che, dalle 9.00 alle 10.00,sperimenteranno i Future Days: un vero e proprio business speed date con

18 rappresenta; di imprese e startup locali. Un’occasione unica per incontrare imprenditori ed esper=

del se;ore, per esplorare opportunità di lavoro e creare collegamenti tra discipline STEM e carriere

tecnico-scientifiche. A seguire, dalle 10.30 alle 12.00, ragazzi e ragazze delle scuole coinvolte nel

progetto insieme a ricercatori, orientatori, docenti e operatori museali racconteranno il viaggio di Next-

Land, fa;o di laboratori, attività e uscite sul territorio. In platea non solo ricercatori, esperti, museali e

isituzioni, ma anche una ricca partecipazione delle famiglie e dei genitori degli studenti di Next-Land,

giunti al Politecnico di Bari dai quartieri di Japigia e Libertà.

Next-Land è sostenuto da Enel Cuore Onlus, Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo,Fondazione

Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Vodafone, con il patrocinio della città di Bari.

Maggiori informazioni su: www.next-level.it

Next-Level è un ente del terzo settore attivo dal 2014 nell’ambito della didattica innovativa e dell’orientamento

scolastico, impegnato nella difesa del diritto allo studio e nel contrasto alle disuguaglianze nel mondo scuola. La

sua missione è fornire a studenti e studentesse di tutta Italia gli strumenti per comprendere e fronteggiare le sfide

quotidiane, accompagnandoli verso un futuro pieno di opportunità. I progetti Next-Level – in 10 anni di attività –

hanno coinvolto 20mila studenti, 990 docenti, 170 istituti, 417 tra aziende e cooperative, oltre 20 musei e sono

il frutto di anni di ricerca e sperimentazioni. Fortemente focalizzate sul valore umano e sulle relazioni con partner,

operatori scolastici e più di 150 ricercatori, le proposte di Next-Level vengono declinate in base ai singoli contesti

scolastici, sociali e territoriali in cui si inseriscono. Next-Land, Proud of You, LV8 e Dal Foglio al Microfono sono i

progetti in corso nel 2024 sul territorio italiano.