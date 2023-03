Noi con L’Italia e il Movimento Sportivi insieme aprono una sede (fisica) a Taranto

Alla presenza dei dirigenti regionali/provinciali e dell’On.Le Colucci presentato l’organigramma del direttivo cittadino.

Pier Filippo Marcoleoni porta a compimento un lungo lavoro di radicamento sul territorio della “quarta gamba” del centro destra; molti esponenti di realtà civiche presenti.

Il nostro video con i momenti salienti e l’intervento integrale dell’on.le Colucci

Si è respirato aria, diciamo pure “profumo” di Prima Repubblica, questa mattina, sabato 11 marzo 2023 in via Costantinopoli 18, ai confini tra Porta Napoli e rione Tamburi. Quella tanto vituperata Prima Repubblica, mandata al macero con una operazione giudiziaria(?) che la storia, nel tempo, sicuramente riscriverà, a cui ha fatto seguito la Repubblica dei partiti personali e delle oligarchie. Si è voluto gettare il bambino con l’acqua sporca, o, se vogliamo, laddove andavano tagliati i rami secchi si sono invece eliminate le radici. Le radici appunto, quelle della vera tradizione democratica italiana.

Con il passaggio al “nuovo” sono scomparsi i partiti come luoghi di incontro, di confronto, di formazione della classe dirigente. Con i risultati che tutti possiamo verificare. Un debito pubblico stratosferico a fronte di servizi a dir poco “carenti”, quando non esistenti per nulla. Un Paese in cui la parola d’ordine ormai è assistenzialismo.

Noi con L’Italia, “quarta gamba” del centro destra, comincia a radicarsi sui territori e punta ( probabilmente avverrà a maggio) a diventare NOI MODERATI riunendo una serie di realtà civiche. Questa mattina, non a caso probabilmente, insieme allo stato maggiore del partito di Maurizio Lupi (L’on.le Alessandro Colucci, il responsabile area Sud Francesco Cannizzaro, il coordinatore regionale Luigi Morgante, il coordinatore provinciale Cosimo Lariccia e quello cittadino Pier Filippo Marcoleoni) erano presenti vari esponenti della politica locale non rientranti negli organici dei partiti strutturati.

Come ad esempio Umberto Ingrosso che, dopo aver di fatto co-fondato Forza Italia in città ha di recente abbandonato il partito del cavaliere, non rinunciando comunque a proseguire il suo impegno politico; sicuramente molto significativa la presenza di Walter Musillo e di un gruppo di suoi amici che lo hanno sostenuto nelle ultime amministrative. Presente anche una delegazione dell’ associazione Unione Civica, guidata dal presidente, l’avv.to Francesco D’Errico accompagnato dalla consigliera dott.ssa Ilaria Tenna. il consigliere comunale Franco Cosa.

In pochi mesi il partito, come è stato più volte ricordato, è passato dal non avere nessuna rappresentanza istituzionale a trenta. Un segnale importante che indica un preciso orientamento dell’elettorato. Con la elezione di Elly Schlein a segretaria del PD gli scenari politici sono destinati a mutare significativamente. Ci sarà probabilmente un riavvicinamento con il Movimento 5 Stelle sempre più orientato a sinistra, che farà da contraltare ad una destra che sembra mantenere bene le posizioni. Chi non si riconosce in nessuno dei due schieramenti ha due alternative: allontanarsi definitivamente dalla politica, come purtroppo i dati sull’astensionismo testimoniano, o cercare spazi nuovi al centro. Noi Moderati, come ha ricordato l’on. Colucci è il centro del centro destra.

La sede, molto ampia e in una posizione che la rende facilmente raggiungibile e fruibile, è stata messa a disposizione da Pierluigi Borgia, docente di Scienze motorie, a capo del Movimento Sportivi, entrato a far parte a pieno titolo nella direzione cittadina di Noi con L’Italia. Sarà lui a coordinare il dipartimento Sport e Giovani.

Nell’incontro Marcoleoni ha presentato tutti i responsabili dei dipartimenti, selezionati in funzione delle specifiche competenze:

Coordinatore cittadino Pierfilippo Marcoleoni

Segreteria organizzativa Andrea Franchi

Dipartimento Sanità Massimo Mancini

Dipartimento Sport e politiche giovanili Pierluigi Borgia

Dipartimento Noi Donne

Miriam Durante

Dipartimento Cultura e Spettacolo Mirko Di Bello

Dipartimento Agricoltura e Ambiente Enzo Fornaro

Dipartimento Turismo

Francesca Ruggieri

Dipartimento Lavori Pubblici Simone Claveri

Nel video una sintesi dei momenti più salienti dell’evento e l’intervento integrale dell’on.le Colucci.

Una nostra nota/osservazione:

da tempo si è innescato un improponibile, ingiustificato, e dannoso, conflitto generazionale. Troppo spesso si accusano gli anziani di aver “rubato il futuro ai giovani”. Non è questa la sede per entrare nel merito in modo dettagliato, ma è bene fare chiarezza. Gli anziani di oggi sono i giovani che hanno lavorato sodo, prima per ricostituire l’Italia, poi per farla decollare economicamente (qualcuno ricorderà il famoso “boom economico”) e che oggi sostengono figli e nipoti. Ed è bene ricordare anche che i giovani di oggi saranno gli anziani di domani. Continuare a contrapporre le generazioni è sbagliato. Ed è sbagliato non occuparsi degli anziani, delle pensioni che perdono potere di acquisto, della perequazione arbitrariamente tagliata per alcuni redditi, delle cure negate, dell’assistenza domiciliare inesistente. Ci sentiamo quindi di suggerire sommessamente Marcoleoni ad avviare una riflessione su questo argomento.