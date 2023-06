Nomina Franzoso, Stellato: “Melucci sempre più riformista. Lo invito all’assemblea nazionale di Italia viva”.

riceviamo e pubblichiamo:

“Bene il conferimento della delega, da parte del Presidente della Provincia di Taranto, al consigliere provinciale Michele Franzoso. L’allargamento della compagine è il segno del cambio di impostazione culturale di Rinaldo Melucci, del suo spirito riformista, che sposta lo sguardo nello spazio centrista dello scenario politico”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale di Italia Viva.

“Interpretare la nomina di Franzoso, relegandola a mero allargamento della maggioranza consiliare alle forze di minoranza, non rende, a mio avviso, il senso della trasformazione politica che sta attraversando il Sindaco di Taranto, anche a seguito degli apprezzamenti rivolti al gruppo consiliare di Italia Viva rispetto ai lavori assembleari di Taranto.

Dopo Fioroni, Marcucci, Borghi, Chinnici e Cottarelli a livello nazionale, sono certo che anche il Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto cominci ad interrogarsi circa la sua compatibilità con la visione massimalista del Partito Democratico, a guida Schlein.



Ed in questo senso, il coinvolgimento politico e l’apertura a forze moderate, tanto in consiglio provinciale quanto in consiglio comunale, non può essere semplicisticamente letta come una quadratura dei numeri e degli equilibri di maggioranza.

La mutazione riformista è cominciata e, a mio avviso, è inarrestabile, travolgente, attrattiva di tutte le personalità di estrazione moderata, europeista e di buon senso”.

Di qui l’appello:

“Sabato 10 giugno – prosegue Stellato – si celebrerà a Napoli l’assemblea nazionale di Italia Viva, il mio partito. Invito il sindaco e presidente Melucci a prendervi parte, come gradito ospite. E, di più, a testimoniare la rivoluzione del “caso Taranto” che, finalmente libera degli steccati, sceglie di coinvolgere nel buon governo della città e della provincia le forze moderate, di centro, saldate da una nuova condivisione di obiettivi programmatici”.



L’assemblea sarà l’occasione del rilancio e della ripartenza di un partito che prova a mettere insieme, nella stessa area, i popolari, i cattolici, i liberaldemocratici e tutti i riformisti.

Lo spostamento verso la sinistra radicale ha consentito ad Elly Schlein di vincere le primarie del Pd, ma di perdere le elezioni amministrative. Appare chiaro a tutti, ormai, che l’alternativa a Giorgia Meloni non può che essere riformista. Insomma c’è un’alternativa ai populisti e ai sovranisti che è il centro e il buon senso.

Una forza politica che può diventare dimora dei civici di Taranto e della Puglia, così come ho già affermato nei giorni scorsi.

Rivolgo, pertanto, un pubblico appello a Rinaldo Melucci, ed ai consiglieri comunali e regionali di espressione civica, a partecipare e a seguire i lavori dell’assemblea nazionale di Napoli. Un’occasione irripetibile di confronto su idee, strategie e future alleanze, a Taranto ed in Puglia”.

2 Giugno 2023

Massimiliano Stellato

Consigliere regionale e comunale Italia viva