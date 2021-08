Nuovo gruppo consiliare e lista per Melucci

Gina Lupo il capogruppo, Emidio Albani e Cosimo Ciraci gli altri due componenti

Nuovo gruppo consiliare nel Consiglio Comunale di Taranto, denominato “Taranto 2030 – Con Melucci Sindaco”. Del nuovo gruppo consiliare faranno parte i consiglieri comunali Gina Lupo, che lascia Puglia Popolare e che ne assumerà anche la funzione di capogruppo, Emidio Albani e Cosimo Ciraci.



Il nome del gruppo si rifà all’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.

“Lo scopo è non soltanto quello di dare stabilità all’attuale maggioranza consiliare e ulteriore sostegno all’azione riformatrice del Sindaco Rinaldo Melucci per una conclusione di consigliatura proficua per la città, ma anche quello di favorire le migliori condizioni per una riconferma dello stesso sindaco alle prossime elezioni amministrative, nonché di approfondire per l’appunto il dibattito sui temi dell’Agenda 2030 e della transizione giusta per Taranto, che sono di drammatica attualità per ciò che sta accadendo intorno a noi e che impone una accelerazione sui cambiamenti degli stili di vita e del nostro modello di sviluppo.

Con questi intenti e questi valori, da subito, il nuovo gruppo consiliare si costituirà in soggetto politico di natura civica, aperto alla società civile, al mondo dei giovani e delle professioni, e fungerà da base per la nascita di una lista di candidati da impegnare nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Taranto, a sostegno della candidatura del Sindaco Rinaldo Melucci.

Il gruppo chiederà al sindaco Melucci un incontro nelle prossime ore”.

