On. IAIA (FDI). Criticità nell’Ospedale di Manduria (TA).

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

“Continuano ad emergere una serie di difficoltà, per usare un eufemismo, che riguardano l’ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria (Ta). Alcune di queste anche particolarmente gravi, come la carenza di medici al Pronto Soccorso, il malfunzionamento della Tac nel reparto di radiologia o la carenza di chirurghi con conseguente stop agli interventi per alcuni giorni. Intendo, ancora una volta, ricordare come l’Ospedale di Manduria rappresenti un presidio ospedaliero fondamentale per il versante orientale della provincia di Taranto e per parte della provincia di Brindisi e di Lecce ed è per questo indispensabile che sia messo nelle condizioni di rispondere in maniera adeguata alle esigenze del territorio.

Comprendiamo le difficoltà nel reperimento del personale sanitario e gli ostacoli tecnici che possono frapporsi con il buon funzionamento di una struttura, ma queste non possono giustificare lo stallo nel quale alcuni reparti del nosocomio di Manduria oggi si trovano. Per questo chiediamo interventi immediati al direttore generale dell’Asl di Taranto dr. Gregorio Colacicco che sappiamo essere persona sensibile ed attento alle esigenze del territorio per far sì che venga tamponata quanto prim questa situazione e venga ripristinata una situazione di normalità. L’Asl di Taranto deve garantire anche a Manduria condizioni di operatività e di sicurezza che vengono assicurati a tutti i nosocomi della Provincia di Taranto.

Questo perché il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sia riconosciuto appieno anche nel nostro territorio. Allo stesso tempo, evidenzio che noi continueremo a vigilare affinché per garantire al meglio i nostri concittadini. Sul tema sollevato attendiamo interventi immediati”.

*Così On. Dario IAIA ( deputato di Fratelli d’Italia / Coordinatore Provinciale di Fdi – Taranto )