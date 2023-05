Opposizione: la nostra mozione su Viale del Tramonto ha raggiunto l’obiettivo

Ma l’Amministrazione Melucci continua a tassare i cittadini.

Con delibera di giunta n. 77 del 24 marzo 2023, l’amministrazione comunale intendeva istituire una nuova area di sosta a pagamento in Viale del Tramonto.

Dopo aver raccolto le giuste rimostranze della cittadinanza e le relative perplessità dei residenti in merito a questa delibera, il 4 aprile u.s. presentammo alla Presidenza del Consiglio Comunale una mozione.

Tale mozione intendeva annullare gli effetti della delibera in questione, restituendo ai cittadini la

possibilità di parcheggiare gratuitamente il proprio autoveicolo per andare al mare.

Apprendiamo con favore che l’amministrazione comunale ha deciso di tornare sui propri passi, non istituendo così l’area a pagamento.



Purtroppo però nella stessa delibera si è deciso di limitare il parcheggio libero per i residenti e domiciliati di Viale Liguria nella zona E oltre all’istituzione di una nuova area a pagamento a Piazza Pio X.

Come se tutto ciò non bastasse si sospendono gli abbonamenti agevolati ai lavoratori per un costo di 25 €, “immaginando” soluzioni che favoriscano l’uso del trasporto pubblico locale.

Mentre la Giunta immagina, i lavoratori e i cittadini pagano.

Continua così l’azione vessatoria dell’Amministrazione Melucci nei confronti dei cittadini e dei lavoratori che saranno costretti a pagare quest’ulteriore balzello dopo gli aumenti Tari, Imu ed Irpef Comunale.

Presenteremo pertanto una nuova mozione atta a difendere gli interessi dei lavoratori come già avvenuto per Viale del Tramonto.

I consiglieri comunali

Battista Francesco (Lega Salvini Puglia)

Cosa Francesco (Svolta Liberale per Taranto)

Di Cuia Massimiliano (Forza Italia)

Festinante Cosimo (Svolta Liberale per Taranto)

Musillo Walter (Svolta Liberale per Taranto)

Toscano Tiziana (Fratelli d’Italia)

Vietri Giampaolo (Fratelli d’Italia)