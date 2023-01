Ospedale San Cataldo di Taranto, Perrini (FdI): “Chi era al Governo del Paese non ha mosso un dito …

..e oggi presenta interrogazioni parlamentari stando all’opposizione”

“La notizia della presentazione di una interrogazione parlamentare da parte del Senatore Mario Turco del M5S potrebbe apparire come positiva. Ma siccome, come si suol dire, “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”, è bene evidenziare come, in queste ore, il sottoscritto, assieme ad altri parlamentari tarantini, si è recato a Roma ed ha appreso dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che poco o nulla è stato fatto, né è pervenuto in questi anni al Ministero, circa l’annosa vicenda della realizzazione dell’Ospedale San Cataldo di Taranto”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini che prosegue: “Una questione per la quale mi sto battendo ormai da anni in Regione Puglia. Sia in Commissione, attraverso ormai innumerevoli e periodiche audizioni, sia in Consiglio. Fui il primo a rilevare, già nel 2018, che i 161 milioni di euro previsti per la costruzione del nuovo ospedale non sarebbero bastati nemmeno per completare la struttura.

Che, lo ricordo al presidente Emiliano che pensa alle inaugurazioni del nulla, si può definire ospedale solo quando viene dotato di tutte le strumentazioni e di tutto il personale necessario a farlo funzionare. Oggi si aggiunge un altro pezzo al puzzle del grottesco: chi avrebbe dovuto preoccuparsi ed occuparsi del cantiere infinito del San Cataldo, stando al Governo del Paese fino a pochi mesi fa, interroga il nuovo Governo, insediatosi ad ottobre scorso, su quelle che sono le proprie mancanze in merito.

Proseguirò nel mio alacre impegno affinché l’Ospedale San Cataldo di Taranto possa finalmente vedere la luce – conclude Perrini – incalzando il governo regionale, di cui il M5S peraltro è parte integrante, a fare la propria parte e rapidamente. E confidando nel fatto che, adesso, c’è un Governo che finalmente è al corrente di un dossier che si è colpevolmente trascurato per anni”.