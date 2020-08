Perrini (FdI): “In Puglia? Una gestione scellerata dell’epidemia da Covid”

Nota del consigliere della Regione Puglia di Fratelli d’Italia, Renato Perrini

L’odissea a cui la scellerata gestione dell’epidemia dei vertici sanitari della regione Puglia in campagna elettorale, Emiliano e Lopalco in vetta, stanno costringendo migliaia di pugliesi e turisti in arrivo dall’estero, ha dell’incredibile, oltre che i profili di gravi illiceità amministrative e penali da parte di chi sta costringendo cittadini che hanno rispettato tutte le regole previste, a una quarantena forzata, anziché far fare alle Asl, come ordinato dal ministro della Salute, tamponi immediatamente in aereoporto.

Non è ammissibile, come sta avvenendo in queste ore, che chi arriva in Puglia dall’estero facendo scalo in un altro aeroporto venga tamponato, e chi arriva in Puglia debba essere costretto a una quarantena in attesa di tampone i cui giorni di attesa dipendono dalla asl provinciale in cui hanno la fortuna o sfortuna di essere registrati.

Così mentre l’Asl di Bari comunica l’assunzione di 57 nuovi medici per 5 postazioni con 700 tamponi al giorno, presso la Asl di Taranto per fare 700 tamponi c’è voluto tutto il mese di luglio. E oggi i tarantini e i turisti arrivati a Taranto dall’estero, a differenza di quelli che arrivano a Bari, sono costretti a settimane di quarantena perché la Asl non riesce ad aumentare il numero di tamponi.

Inoltre non è servita a nulla neanche la circolare per i laboratori privati, di cui ad oggi i cittadini non conoscono l’elencoE che risultano chiusi per ferie, e rispetto ai quali il numero verde della regione Puglia dice che non sono validi. Il tutto, ripeto, in violazione dell’ordinanza Speranza che ordina tamponi agli aereoporti, come si sta facendo in quelli di tutta Italia tranne quelli pugliesi.

Per questo fa bene Fitto a chiedere che il governo si sostituisca alla regione secondo articolo 120, come è già accaduto un occasione della doppia preferenza.

Emiliano invita a fare le vacanze in Puglia e poi costringe i turisti e i pugliesi alla quarantena perché non fa i tamponi. Non saremo una regione Covid Free solo perché non tracciamo il virus. Nè Lopalco prenderà più voti per questo.

I cittadini che stanno subendo quest’odissea sanno di chi è la colpa.