Piano assunzioni per la Asl: la Uil non ci sta

Il sindacato ritiene inadeguate le risorse indicate per Taranto dal piano regionale

Messina: “È stato davvero mortificante leggere i numeri pubblicati“

Erogato dalla Regione Puglia il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 per le Asl pugliesi. Piano che per Taranto prevede l’assunzione di 186 medici, 188 infermieri, 1 OSS e 400 unità di personale frani quali tecnici ed educatori, solo per citarne alcune.

Numeri che la UIL FPL Taranto ritiene assolutamente insoddisfacenti rispetto alle esigenze del territorio jonico, ma anche in relazione al fatto che è necessario ripristinare la grave carenza di organico evidenziata soprattutto durante l’emergenza sanitaria da Covid 19.

“Come UIL FPL – afferma il segretario generale Emiliano Messina – da mesi mettiamo in evidenza la grave carenza di organico nella nostra Asl e chiediamo l’assunzione di OSS per garantire la copertura dei turni h. 24 e di infermieri in modo da compensare il vulnus degli ultimi anni. Nella nostra Asl mancato educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e OSS da destinare all’assistenza domiciliare psichiatrica e a tutto il sistema dell’assistenza di prossimità. È stato davvero mortificante leggere nei numeri pubblicati del piano del fabbisogno una esigenza di un solo OSS per la nostra Asl.

Il segretario generale della Uil FPL Taranto, Emiliano Messina

È segno – continua il sindacalista – della scarsa attenzione nei confronti di questa importante figura di supporto che coopera non solo con l’infermiere, ma con tutte le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie in un sistema di assistenza multidisciplinare. Per garantire una assistenza di qualità non possiamo immaginare di avere ancora reparti con un solo infermiere di notte costretto a gestire 20 pazienti senza il supporto dell’OSS. Non è una condizione degna di un sistema che deve garantire prestazioni efficienti ed efficaci”.

Inoltre, si legge nella nota del sindacato “La Asl Taranto presenta una gravissima scopertura di organico di personale amministrativo che ritarda e compromette tutte le attività a supporto e indispensabili per il corretto funzionamento delle attività assistenziali e legate ai rapporti con il privato accreditato. La nuova direzione strategica della Asl Taranto si è ritrovata difronte a una macchina in cui mancato le ruote e il motore, in assenza di risorse necessarie, la nostra Asl non potrà mai decollare. Abbiamo sin da subito notato come la Asl Taranto sia quella destinataria di minori risorse economiche e quindi di personale, per estensione e servizi, rispetto alle altre province della Regione Puglia, afferma il segretario Messina: non vorremmo, quindi, rivedere quel “sistema” che per anni ha mortificato Taranto e i tarantini. La nostra città è gravemente devastata dal sistema ILVA e ancora una volta viene abbandonata al suo destino, senza risorse e personale. Siamo consapevoli che è in fase di predisposizione il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, quindi ci attendiamo la restituzione di quanto ci è stato tolto in tutti questi anni. La sfida legata alla messa in opera del PNRR richiede la presenza di personale e quindi il giusto fabbisogno di Infermieri, OSS, assistenti sociali, educatori e personale tecnico in aggiunta al fabbisogno attuale che non può essere certamente quello previsto e richiesto per Taranto dalla Regione Puglia con l’ultimo provvedimento licenziato”.