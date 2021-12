Presentato il Patto per Taranto: Pacta servanda sunt!

Partecipata e trasversale “assemblea costituente”

Sala congressi dell’hotel Salina gremita per la prima uscita pubblica, peraltro trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook, del “Patto per Taranto”.

Un nome impegnativo perché come dicevano i latini “pacta servanda sunt”, ovvero i patti si rispettano. A differenza degli “accordi” che, come ha segnalato in uno dei tanti interventi Fabio Pichierri (intervenuto in rappresentanza di Noi con l’Italia), raggiunti nelle segrete stanze, possono anche non essere rispettati.

Il Patto per Taranto, come hanno ricordato i principali attori che hanno dato il via al progetto, Massimiliano Stellato e Walter Musillo, è il patto con Taranto, con i cittadini, gli elettori, la società civile. E andrà rispettato.

Società civile presente con alcune importanti rappresentanze come l’Ordine degli Avvocati, i giovani Commercialisti, Casa Impresa, associazioni come Liberdem, Grande Taranto, Movimento Cristiano Lavoratori, citando solo chi è intervenuto dal palco.

Proprio il mancato rispetto dei patti sottoscritti nel 2017, secondo quando da molti sottolineato, è alla base della decisione di parte importante della maggioranza di sfiduciare l’ormai ex sindaco.

Un’assemblea costituente che è servita a definire i contorni di una piattaforma che sarà a breve riempita di contenuti con un programma che nascerà dal confronto, attraverso lo strumento dei forum tematici, in una logica di inclusione e partecipazione.

STELLATO: LA SFIDA DELLA NORMALITA’

“Il progetto è nato in un incontro al bar, perché sono mancati in questi anni i luoghi del confronto, i luoghi della politica”, ha raccontato così il consigliere regionale referente provinciale di Puglia Popolare, la genesi di quello che si presenta come un laboratorio politico innovativo. “l’incontro con Walter Musillo e Piero Bitetti, a cui poi si sono aggiunti tanti altri importanti esponenti del mondo politico locale, tra cui il presidente della Provincia Giovanni Gugliotti, ci ha visti concordi nel valutare negativamente l’operato di un’amministrazione che è andata avanti con tagli di nastro e selfies, mentre la qualità della vita percepita dai tarantini non corrisponde a quanto narrato”. Stellato ha poi parlato di differenza di stile riferendosi al fatto che contemporaneamente nella sede del PD si è tenuta una riunione a porte chiuse con l’ex sindaco. Il Patto per Taranto, sempre secondo Stellato, “vuole essere una coalizione civica aperta alle alleanze, aperta al confronto, contraria alla politica degli insulti, quella che fa ricorso alla bestia mediatica”

MUSILLO: NO A STECCATI IDEOLOGICI. NON ABBIAMO UN CANDIDATO SINDACO

“Non abbiamo un candidato sindaco; ora è il tempo di produrre tutti insieme un manifesto di idee a cui farà seguito un programma condiviso. Se non ci sarà sintesi nella scelta di un candidato sindaco ci sarà il massimo coinvolgimento attraverso lo strumento delle primarie.” È chiaro Walter Musillo che sgombera il campo da ogni ipotesi circolata in città. “La decisione di uscire dalla maggioranza nasce dalle mancate risposte rispetto alla nostra richiesta di verifica del programma del 2017 e di avvio di un confronto sul futuro. Ci è stato risposto invece sul piano degli incarichi. L’amministrazione uscente ha dimostrato debolezza sul piano politico, amministrativo e degli stessi numeri.”

Secondo il leader di Idea Indipendente occorre eliminare gli steccati ideologici e concertarsi sulle cose da fare, attraverso “la piena inclusione di tutti gli attori del territorio”.

GUGLIOTTI: NON POSSIAMO PIU’ DIVIDERCI. NESSUN CANDIDATO SINDACO PREDESTINATO. IMMAGINO TARANTO COME CITTA’ METROPOLITANA

È lo stesso presidente della provincia, il cui nome da tempo circola come candidato sindaco in pectore, a fare chiarezza parlando di necessità di definire il progetto per poi passare ai nomi “dobbiamo capire chi ci sta indipendentemente da chi sarà poi indicato come candidato sindaco; non c’è nessun candidato predestinato.” Gugliotti si è soffermato sul metodo: “Occorre dialogare e fermarsi a riflettere; affermare un metodo, che non è quello delle decisioni nelle stanze chiuse, ma quello del confronto per un programma il più condiviso possibile.”Il presidente della provincia ha poi parlato della regionale 8, al primo punto del suo programma, progetto finalmente in via di realizzazione. “E’ il risultato del lavoro di tanti non solo del presidente della provincia; non è possibile – il riferimento è alle dichiarazioni dell’ex sindaco di Taranto- che, rispetto ai dati della classifica del Sole 24 ore, si giochi allo scarica barile accusando gli altri 28 comuni”. Richiesto di indicare una sua visione sulla Taranto del futuro: “immagino una città metropolitana; con gli attesi importanti finanziamenti e le tante sinergie attivabili Taranto può diventare una delle più importanti città”.

PIERO BITETTI, presente a tutte le riunioni preparatorie, assente per problemi personali, ha comunque visto rappresentato in sala il suo gruppo dal consigliere comunale Vittorio Mele, che non è però intervenuto.

GLI ALTRI INTERVENTI DI ESPONENTI POLITICI

CANNONE: LA MATITA ELETTORALE COME UNA BACCHETTA MAGICA PER FAR SCOMPARIRE QUALCUNO DELLA SCENA POLITICA

Tony Cannone

Appassionato e duro l’intervento dell’ex vice presidente del consiglio comunale Tony Cannone: “L’affluenza, la partecipazione, ci dà ragione. Siamo stanchi di progetti annunciati, di selfies. I cittadini vogliono tornare ad essere protagonisti e non spettatori rispetto alle decisioni del cerchio magico.” Cannone ha fatto riferimento anche ai diversi percorsi politici:” non rinneghiamo il nostro percorso politico; ma oggi l’abbattimento degli steccati rappresenta l’avvio di un laboratorio che sicuramente sarà di esempio per tutti. Occorre essere inclusivi.” E sulla scelta del candidato sindaco precisa:” sia chiaro che nel caso si ricorresse alle primarie, le stesse riguarderebbero chi sta nel Patto, non certo quanti abbiamo mandato a casa”.

E infine una battuta: “la matita con cui si vota può trasformarsi in bacchetta magica e far scomparire qualcuno dalla scena politica”.

Marco Nilo

Franco Cosa

L’ex consigliere Marco Nilo uno dei 17 che hanno rassegnato le dimissioni decretando la fine dell’amministrazione, ha denunciato una gestione personalistica della cosa pubblica; una totale assenza di coinvolgimento. “guardando al futuro, pensare di dividerci quado Taranto affronta la sfida del secolo è inaccettabile”.

“In questi quattro anni non ci sono mai stati spazi di confronto, ora qualcuno ci ritiene una risorsa, a pochi mesi dalle elezioni!” è lo sfogo dell’ex assessore comunale, amministrazione Stéfano, Franco Cosa. “Finalmente da un po’ di tempo si dialoga, su cosa fare, di come si sceglie insieme un candidato sindaco; tra le altre cose l’amministrazione uscente si è attribuita tanti meriti senza mai dare a Cesare ciò che è di Cesare, ovvero riconoscere il lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni.”

Ugo Lomartire

Vincenzo Fornaro

Un elenco di incompiute è stato fatto da Ugo Lomartire, presidente dell’associazione Grande Taranto e già presidente di circoscrizione. Dal centro sportivo Magna Grecia, al Gambero, al lungomare, una lunga lista di situazioni che non sono state risolte nonostante gli annunci.

Con un breve collegamento in remoto è intervenuto anche Vincenzo Fornaro, ex consigliere

comunale: “il Patto per Taranto è il luogo dove parlare di politica con la P maiuscola; dove ci si libera dai diktat di Bari. Un laboratorio politico con grandi potenzialità.”

Fasano Senso Civico

Il rappresentante di Senso Civico, Fasano, ha sottolineato apprezzamento per il metodo che guarda alla politica fatta dal basso aggiungendo: “Taranto appartiene ai tarantini”

RONDINELLI: UNA SCUOLA POLITICA PER I GIOVANI

Pinuccio Rondinelli

Sintetico ed incisivo l’intervento del presidente di Liberdem, prof. Pinuccio Rondinelli: “da docente soffro a vedere i nostri migliori giovani fare le valigie e lasciare la città; è un dramma che rappresenta una delle principali cause che ci portano negli ultimi posti delle varie graduatorie sulla qualità della vita. Nel Patto per Taranto cerco uno spazio per organizzare e coordinare una scuola politica per i giovani.”

AVV. ALTAMURA (PRESIDENTE COA TARANTO): LA CITTADELLA DELLA GUSTIZIA SIA PRIORITA’

Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antoniovito Altamura (presenti anche i consiglieri Francesco Tacente e Francesco D’ Errico, quest’ultimo anche presidente comunale di Puglia Popolare) ha parlato dell’importante ruolo degli enti intermedi: “è la prima volta che come ordine professionale siamo coinvolti. L’Ordine è un ente intermedio importante che rappresenta eccellenze con cui è bene confrontarsi per costruire il futuro della città. Io rappresento 4 mila iscritti; operatori della giustizia che necessitano di un adeguato contenitore, quella cittadella della giustizia che auspichiamo sia nelle priorità della prossima amministrazione.”

Francesca Intermite

FRANCESCA INTERMITE (CASA IMPRESA): LA PMI E’ FONDAMENTALE; POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA GRANDE INDUSTRIA.

“il metodo adottato è assolutamente condivisibile; occorre superare le divisioni, il futuro di Taranto passa dalla unità di intenti. Abbiamo vissuto un periodo drammatico per la città; ora occorre rilanciare l’economia che nella piccola e media impresa può realizzarsi anche come alternativa alla grande industria”.

FRANCO BOCCUNI (MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI): CAMBIARE PAGINA, CITTADINI NON SUDDITI.

Franco Boccuni

“Non siamo un partito ma non siamo indifferenti a ciò che avviene in città. Dobbiamo cambiare pagina; vogliamo essere cittadini e non sudditi. Gli storici si dividono sulla fine del medio evo: c’è chi fa riferimento alla scoperta dell’America, 1492, chi fa riferimento alla rivoluzione francese; in ogni caso ciò che è certo è che Taranto non è feudo di Bari! Sogno una città in cui i cittadini siano orgogliosi di esserlo; un sogno realizzabile se sogniamo insieme.”

Vincenzo Simonetti

VINCENZO SIMONETTI (GIOVANI COMMERCIALISTI): COINVOLGERE I GIOVANI PER CONTRIBUIRE AL PROGRAMMA

“siamo tecnici non politici ma diamo la disponibilità a offrire il nostro contributo avendo una visione che proviene da un osservatorio diverso rispetto a quello della politica. Si parla tanto di giovani, ci piacerebbe essere coinvolti per un contributo, sul piano tecnico, nella definizione del programma.

Molti altri esponenti politici, ex amministratori, referenti di associazioni erano presenti pur non essendo intervenuti.

L’evento si è caratterizzato per sobrietà; palco semplice, senza hostess o altri “accessori”, in un contesto in cui sono prevalsi i contenuti. Tutto organizzato in casa grazie anche al gruppo comunicazione che raggruppa professionisti del settore.