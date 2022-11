PUG: iniziativa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

In conferenza stampa gli on.li Iaia e Maiorano parlano anche di Acciaierie d’Italia (Ex Ilva)

Presente il consigliere regionale Renato Perrini

Conferenza stampa di Fratelli d’Italia per parlare di PUG. Presenti il capogruppo al consiglio comunale Gianpaolo Vietri, la vice presidente del consiglio comunale Tiziana Toscano, gli on.li Dario Iaia e Giovanni Maiorano, il consigliere comunale Renato Perrini, il vice coordinatore cittadino Giacinto Fallone e il dirigente locale Vito Mitrotti.

Oggetto della convocazione degli Organi di Informazione il PUG qualche giorno dalla firma del contratto con il progettista. Circostanza di cui il gruppo consigliare di Fratelli d’ Italia denuncia l’inspiegabile ritardo.

In un documento consegnato alla stampa la sintesi delle osservazioni mosse:

Dalla proclamazione del sindaco Melucci abbiamo sollecitato in ogni modo l’amministrazione comunale affinché venisse affidato l’incarico di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. In questi giorni a seguito di una nostra ulteriore pressione, attraverso la presentazione di una interrogazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con la quale chiedevamo al sindaco il perché di tale inerzia e la richiesta di discussione in consiglio comunale sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, finalmente l’incarico è stato conferito. Tale contratto sarebbe dovuto essere però tra i primi atti che Melucci avrebbe dovuto far approvare alla sua amministrazione visto che l’incarico era già stato aggiudicato al progettista durante la gestione commissariale. Aver lasciato ferma l’azione amministrativa e la politica urbanistica non affidando la redazione del P.U.G., per ben cinque mesi, è ancor più paradossale visto che arrivano in consiglio comunale numerosi provvedimenti di urbanistica. Ora con l’avvio della redazione del nuovo P.U.G. speriamo che il sindaco sia coerente rinviando allo stesso P.U.G. i provvedimenti che avrebbero un forte impatto urbanistico sulla città. Sia il nuovo piano urbanistico, attraverso una chiara visione pianificatoria,di ampio respiro, a stabilire i volumi e i servizi di cui necessità la città e la loro eventuale ubicazione. Più si continuerà a perdere tempo e più giungeranno nuove istanze da parte di cittadini e imprese che, come in una corsa a tempo, andranno a consumare ulteriori indici di fabbricabilità. Nel frattempo che il P.U.G. sia completato, essendo in vigore il vecchio piano regolatore ai fini autorizzativi, Fratelli d’Italia valuterà di volta in volta i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale in base al loro impatto urbanistico e alle situazioni di contorno di cui saremo a conoscenza. Fratelli d’Italia è a favore dell’iniziativa privata, della compartecipazione tra pubblico e privato per cui valuteremo senza pregiudizi ogni atto deliberativo purché sia legittimo e purché l’interesse privato si integri e non confligga con quello pubblico di carattere generale. Contestualmente seguiremo la redazione del nuovo piano regolatore chiedendo che siano coinvolti gli ordini professionali, le categorie e le associazioni cittadine affinché si miri al recupero dell’esistente attraverso una rigenerazione urbana capace di realizzare il recupero della città vecchia e la riqualificazione del borgo e delle periferie. Uno sviluppo ordinato, logico e sostenibile della città di Taranto è funzionale anche allo sviluppo dell’intero territorio ionico pertanto non si può continuare a perdere ulteriore tempo.

La presenza dei due neoparlamentari, Iaia e Maiorano, e del consigliere regionale Perrini, ha sancito la particolare valenza politica della iniziativa di Fratelli d’Italia. Perrini si è soffermato anche sulla scelta del progettista, ipotizzando che, al di là della valenza professionale, sicuramente si è percorsa ancora la strada della scelta di soggetti estranei al territorio, stigmatizzando anche il cambio del segretario generale del comune.

Nella occasione non si è potuto evitare di parlare della vicenda Acciaierie d’Italia. I due parlamentari reduci da un incontro con i sindacati hanno riferito di tale incontro segnalando la posizione di Fratelli d’Italia. Qui il video: