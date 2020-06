Puglia, elezioni regionali: verso la doppia preferenza uomo e donna

Il Consiglio dei Ministri sollecita la Regione Puglia e Liguria ad adeguarsi

Nella giornata di ieri si è tenuto a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha svolto una informativa al Consiglio dei Ministri in relazione a una ricognizione effettuata sulla legislazione regionale in materia di elezione dei Consigli regionali.

Dalla ricognizione, è emerso che le leggi elettorali di talune Regioni, fra cui Puglia e Liguria, non sono state adeguate alle disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, volte a garantire l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.

Tali leggi, infatti, non consentono l’espressione della seconda preferenza riservata a un candidato di sesso diverso o non prevedono le quote di lista. Il governo ha quindi chiesto che si voti con doppia preferenza uomo e donna o, appunto, con le quote di lista previste dalla legge di quattro anni fa.

In serata sono giunti i primi commenti, primi fra tutti la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, attraverso un post sul suo profilo facebook.

“… Quando arriverà la decisione definitiva, sarà una vittoria delle donne, una scelta importante, che ho sollecitato in più occasioni anche con una lettera al Presidente del Consiglio e che rafforza e legittima ulteriormente la rappresentanza femminile nei territori, garantendo nuovi spazi per l’agire delle donne in politica e nelle Istituzioni, dove ancora troppo spesso trovano difficoltà ad affermarsi. Permettere alle donne e alle loro istanze di essere adeguatamente rappresentate a tutti i livelli di governo significa migliorare la qualità della democrazia ed i processi istituzionali e decisionali.

Più donne, più democrazia.”

Subito dopo il cdm, interviene il Ministro Francesco Boccia con un post sul suo profilo facebook. “Il Consiglio dei ministri ha scritto una bella pagina in tema di pari opportunità. Anche Puglia e Liguria alle prossime regionali potrebbero votare con la doppia preferenza di genere.”







In merito è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sempre attraverso il suo profilo social.

“Considero l’intervento del Governo a favore della introduzione della doppia preferenza di genere nella prossima tornata elettorale una bellissima notizia, un atto legittimo e di assoluta condivisione, visto il mancato adeguamento del consiglio regionale. Lo avevo io stesso suggerito nelle settimane scorse al Governo, in diversi colloqui con il Presidente Conte e il Ministro Boccia. Spero e auspico che il prossimo consiglio regionale possa avere una grande presenza femminile.”

Fabio Ligonzo