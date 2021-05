Puglia Popolare presenta la “Carta dei Principi e dei Valori”

Prima affollata iniziativa politica in presenza a Taranto con il Sen. Massimo Cassano

“E’ finita l’epoca dei leader solitari; c’è voglia di centro”

“Il movimento Puglia Popolare si colloca in un’area politica, moderata e centrista, di ispirazione cristiana.”

Comincia così, con il primo rigo, la Carta dei Principi e dei Valori, di Puglia Popolare, presentata a Taranto dal suo leader e ispiratore, il Sen. Massimo Cassano. Una conferenza stampa affollatissima che ha visto la presenza di tanti militanti, dirigenti, amministratori, che, grazie alle favorevoli condizioni metereologiche hanno potuto essere finalmente presenti fisicamente, in piena sicurezza, negli ampi spazi dei Giardini Virgilio.

“Ormai si passa da una campagna elettorale alla successiva – ha segnalato Massimiliano Stellato, capogruppo alla Regione Puglia e presidente provinciale di Puglia Popolare– dimenticando i valori su cui un movimento politico deve fondare le proprie azioni”; ecco il perché di una carta dei principi e dei valori. Un documento che nella sintesi richiama sostanzialmente quei principi fondanti i da sempre appartenuti all’area centrista. La dignità della persona umana, l’eguaglianza dei diritti, la solidarietà, il bene comune. E, ancora, la inviolabilità della libertà personale, la famiglia come elemento fondamentale della società, l’iniziativa privata, il diritto alla proprietà privata e la difesa della “Res pubblica”. Una particolare attenzione alla transizione ecologica, in un territorio che avverte come prioritaria la questione ambientale, i giovani, l’inclusone sociale e la tutela delle disabilità.

Valori, come si evince, che evocano storie di un passato politico travolto da una trasformazione radicale che ha di fatto mandato in archivio quei partiti che hanno ricostruito il Paese. “Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese è cresciuto e ha avuto il suo boom economico grazie ad un partito che si chiama Democrazia Cristiana – risponde così il Sen. Cassano alla nostra domanda sul futuro dell’area centrista a livello nazionale – un grande partito che ha creato una classe dirigente che ora non c’è più. Oggi siamo rappresentati da leader solitari. Spero che finisca l’era dei leader a cui i partiti sono legati e condizionati; i partiti devono avere al loro interno più anime che si confrontano. Il centro tornerà.”

Del resto si può parlare della Puglia come di un laboratorio in questo senso, guardando alle oltre 100 mila preferenze che Puglia Popolare ha raccolto nelle ultime elezioni regionali.

Nella occasione è stato presentato il nuovo gruppo dirigente che guiderà un movimento in cui si incontrano diverse sensibilità, diverse storie politiche, accomunate dalla volontà di uscire dagli schemi ormai superati della polarizzazione politica. Il ciclo, breve, dell’antipolitica, si può dire chiuso, ed è sentita la necessità di contrapporre alle tentazioni populiste e sovraniste da un alto, e al massimalismo dall’altro, un’azione politica che incontri le istanze reali dei cittadini, con un particolare occhio a quel ceto medio, che costituisce l’ossatura della economia del Paese.

Presenti le due consigliere comunali, Gina Lupo e Carmen Casula che con lo stesso Stellato formano il gruppo al comune di Taranto. “Io non voglio le quote rosa -è una delle affermazioni della consigliera Lupo- non voglio che la donna entri in politica perché lo dice la legge, voglio che le donne si rimbocchino le maniche ed entrino in politica per le loro capacità; io ho fatto il mio tempo, metto a disposizione la mia esperienza” Ha fatto seguito l’intervento della collega Casula: “Ho accettato con piacere di condividere il progetto di Puglia Popolare; un progetto in cui mi rispecchio perché si fonda su valori importanti in cui credo e su si posa il mio impegno politico”.

Più o meno lo stesso tono negli interventi degli altri dirigenti presenti: Milena Cinto, che ha sottolineato le problematiche ambientali, Mimmo Calabrese che ha parlato delle problematiche dei disabili, Franco Basi, Massimo D’Anna, Raffaele Vecchi , il Presidente cittadino l’avvocato Francesco D’Errico : “dopo una serie di esperienze che mi hanno visto impegnato per diversi anni mi ero fermato per guardami intorno. Da moderato ho intravisto in Puglia Popolare quegli spazi in cui poter offrire un contributo per la mia città e per riavvicinare la gente alla politica”.

Puglia Popolare oggi è nella maggioranza di Emiliano e a Taranto in quella di Melucci. Non si è parlato di futuro anche se da tempo circolano voci sulla ipotesi di una aggregazione di forze civiche. Ma noi notoriamente non raccogliamo voci né le commentiamo.

Francesco Ruggieri

Foto Gianfranco Maffucci