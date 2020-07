Pulsano, finanziato il centro comunale di raccolta della differenziata di rifiuti

Un finanziamento per un importo complessivo di 450mila euro per la realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti nella zona marina, è stato concesso dalla Regione Puglia.

Ciò è stato possibile grazie ad un progetto presentato in seguito ad un bando di finanziamento emanato dalla stessa Regione e a cui la nostra amministrazione ha deciso di partecipare, dopo un confronto con i cittadini e con le associazioni di categoria.

Con nota del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, è stata comunicata all’Amministrazione l’ammissione al finanziamento derivante dai fondi POR Puglia 2014-2020, Asse VI «Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali» e relativo all’Azione 6.1 «Interventi per l’ottimizzazione e la gestione di rifiuti urbani».

L’area ove si attuerà l’intervento è in prossimità della Marina di Pulsano, nei pressi di bosco caggioni e tale intervento permetterà di realizzare dei nuovi servizi per “differenziare” anche nella zona costiera. Nel progetto è previsto anche un centro comunale di riuso per gli ingombranti che altrimenti andrebbero a finire in discarica.

“L’intervento – ha sottolineato l’assessore all’Ecologia ed Ambiente, geom. Fabrizio Menza – dovrebbe andare a migliorare l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti ed aiutare ad implementare la percentuale di raccolta differenziata, così che attraverso l’utilizzo di tutte le tecnologie, si potranno portare benefici alla raccolta dei rifiuti differenziati che aumentano soprattutto nel periodo estivo. L’intervento è stato già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

Un ringraziamento particolare è doveroso rivolgerlo all’’ufficio Ambiente e LL.PP., che nonostante le carenze d’organico è sempre pronto a cogliere le opportunità’ dettate dall’indirizzo amministrativo.”

Il sindaco, Ing.Francesco Lupoli conclude dichiarandosi “particolarmente soddisfatto per l’ottenimento del finanziamento perché molti partecipano ma in pochi realizzano. Questo a dimostrazione delle capacità di questa amministrazione che riesce a presentare progettualità capillari per ottenere fondi utili per la comunità. Pensiamo già al futuro con l’idea di realizzare un terzo centro comunale magari in località le canne.

