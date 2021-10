Quattro mozioni di Stellato (Popolari)

Leonardo Grottaglie, ospedali veterinari pubblici, Gino Strada e Disability Manager: 4 mozioni di Stellato in Consiglio regionale.

Riqualificazione professionale dei dipendenti della Leonardo di Grottaglie, ospedali veterinari pubblici, istituzione del disability manager ed intitolazione di uno spazio per Gino Strada.



Sono i temi al centro di quattro mozioni presentate da Massimiliano Stellato, consigliere regionale e capogruppo dei Popolari, che verranno discusse nella seduta del consiglio regionale convocata per domani.



“Approdano in aula – dichiara Stellato – questioni importanti per il territorio ionico, ma non solo, come la vertenza Leonardo spa di Grottaglie, per il quale proprio oggi l’azienda ha confermato la cassa integrazione. Attraverso la mozione che domani sarà discussa, si impegna la Giunta ad attivare un percorso per la riqualificazione dei profili professionali dei dipendenti del sito, finalizzato alla diversificazione ed al rilancio del sito produttivo, attraverso il superamento della monocommittenza”.

Tra le mozioni, in discussione anche quella che prevede la realizzazione di un ospedale veterinario pubblico in ogni provincia della Puglia, per garantire l’assistenza sanitaria agli amici a quattro zampe.



E poi l’impegno alla giunta a promuovere ogni utile azione per istituire la figura del Disability Manager in tutti i comuni pugliesi.

Infine il tributo al fondatore di Emergency: “Mi sembra doveroso intitolare a Gino Strada – conclude Stellato – uno spazio del Consiglio regionale – per onorare il lavoro svolto a servizio del prossimo e della pace”.

Massimiliano STELLATO