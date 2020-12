Raccolta alimentare a cura dei neo templari del PTHM

Si svolgerà domani 12 dicembre a Pulsano. In programma anche una tombolata online.

Solidarietà e cultura sono i principali obiettivi statutari del PTHM (Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis), un’organizzazione laica, diretta dal dott. Raffaele Sepe, che si ispira nei principi cristiani ai cavalieri templari. Molte le iniziative che, anche in tempo di lockdown, sono state intraprese per sostenere le fasce più deboli della società. Diffuso su tutto il territorio nazionale, e con diverse rappresentanze all’estero, il PTHM ha distribuito nei mesi scorsi pacchi viveri e mascherine utilizzando le proprie risorse. In Puglia è presente con diverse Commende (Bari, Taranto, Manduria, Sava, Avetrana) e la Precettoria di Squinzano. La scorsa settimana sono stati consegnati 110 panettoni ad un Ente che assiste famiglie bisognose a Taranto.

Sabato 12 dicembre la Commenda di Taranto, Nostra Signora di Costantinopoli, condotta dal Commendatore Umberto Amandonico, sarà presente a Pulsano presso il supermercato Alter Discount Via Casalini, 71 (https://goo.gl/maps/UioDa9hHegMwYFgs8) dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per una raccolta alimentare da destinare a enti di assistenza locali. Alle ore 10,30 saranno presenti il portavoce del Priore, dott. Francesco Ruggieri, i grandi Ufficiali Avv. Francesco D’ Errico e M° Cosimo Damiano Lanza, nonché il Balivo di Puglia, Gennaro Forconi. La stessa Commenda ha in programma di realizzare una tombolata utilizzando le ormai note piattaforme web, per raccogliere fondi da destinare alle prossime iniziative di beneficenza.

Si invita a partecipare

_______________________