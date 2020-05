Registi fuori dagli sche[r]mi: giovedì Pietro Marcello in diretta streaming

Il regista, giovedì 14 maggio alle 19, in diretta sulla pagina facebook di Apulia Film Commission. Da oggi disponibile il suo film “La bocca del lupo”

Adeguandosi all’emergenza di questo periodo, la rassegna di cinema internazionale “Registi fuori dagli sche[r]mi” continua sul web. Dopo l’inaugurazione del 30 aprile scorso della nuova versione, che ha visto la presenza in video del regista Mario Martone, il prossimo appuntamento, in programma giovedì 14 maggio alle 19, vedrà protagonista il regista campano Pietro Marcello.

Sulla pagina Facebook dell’Apulia Film Commission, oltre all’incontro con il regista, si terrà la proiezione in streaming del film “La bocca del lupo” di Pietro Marcello (visibile da oggi al 14 maggio richiedendone le coordinate alla mail registifuoridaglischermi@apuliafilmcommission.it). Una nuova formula che permette di poter vedere dei film difficili o impossibili da reperire, oltre che ascoltare le parole dei registi: da alcune novità in prima visione ai film che hanno fatto la storia recente del cinema internazionale. A dialogare con il regista ci sarà il direttore artistico Luigi Abiusi.

Pietro Marcello è l’autore del film “Martin Eden”, per il quale all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’attore Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi. Nell’incontro, comunque, Marcello parlerà di un film antecedente a quel capolavoro, che già si collocava nel solco di un genere che rifiuta distinzioni, facendo confluire la narrazione nel documentario. Premiato come miglior film a Torino nel 2009, “La bocca del lupo” racconta la storia del ritrovarsi dell’ex-carcerato Enzo in una Genova diversa da com’era prima della sua detenzione. Ad attenderlo c’è Mary che ha immaginato con lui la differenza di un amore, tra delicatezza e scandalo. La ruvidità delle parole, degli occhi, l’incanto della memoria graffiano lo schermo.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.

