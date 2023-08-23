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Rifiuti, Liviano (Demos): mozione per richiedere azioni immediate e straordinarie

da Redazione
scritto da Redazione
Rifiuti, Liviano (Demos): mozione per richiedere azioni immediate e straordinarie

Il consigliere comunale, unico della maggioranza ad attivarsi dopo il “caso Basta”, ipotizza extrema ratio l’impiego dell’esercito.

OGGETTO: EMERGENZA RIFIUTI

PREMESSO

-CHE LA CITTA’ DI TARANTO VIVE UNA SITUAZIONE DI ASSOLUTA MANCANZA DI IGIENE MOTIVATA DALLA CARENZA DI INTERVENTI DA APRTE DELLA SOCIETA’ AMIU (KYMA AMBIENTE);

-CHE TALE CARENZA DI IGIENE SI MANIFESTA CON EVIDENTE SITUAZIONE DI ACCUMULO DI RIFIUTI IN QUASI TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO;

– CHE OLTRE A PROCURARE SERI DISAGI NELLA CITTADINANZA E EVIDENTE IMBARAZZO VERSO I TURISTI CHE “ A MILIONI”  (vedasi recente dichiarazione del sig. Sindaco dr. Melucci) OCCUPANO LE NOSTRE STRADE, L’ASSOLUTA MANCANZA DI IGIENE RISCHI DI ESSERE LA CAUSA DI PROBLEMI SANITARI;

CONSIDERATO

CHE LA SOCIETA’ AMIU VERTE IN UNA SITUAZIONE DI PROFONDA CRISI ECONOMICO FINANZIARIA ALLA QUALE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE TARDA A PORRE RIMEDIO;

Il CONSIGLIO COMUNALE  IMPEGNA IL SINDACO AD ADOPERARSI IN TUTTI I MODI AI FINI DI CONSENTIRE LA PULIZIA DELLA CITTA’ ANCHE, SE NECESSARIO, CON L’INTERVENTO DELL’ESERCITO MEDIANTE ADEGUATA INTERLOCUZIONE CON IL SIGNOR PREFETTO DI TARANTO.

IN FEDE

                  GIANNI  LIVIANO

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