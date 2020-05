Rinnovo Aiop, Cisl: si va verso lo sciopero

Nota del referente per Taranto del coordinamento Cisl Fp Puglia Sanità Privata, Enrico Bellanova, sul mancato rinnovo del contratto Aiop

Continuano in videoconferenza le riunioni con la segreteria nazionale e le segreterie regionali per l’ organizzazione dello sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata legato al mancato rinnovo del contratto Aiop, proclamato per il prossimo 18 giugno.

In Puglia, le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil investiranno il governatore Emiliano, la giunta e i consiglieri regionali di puglia, tanto per un intervento significativo nella conferenza stato regioni e in tutti gli apparati istituzionali di interesse alla vertenza, tanto proposto su base unitaria. Seguiranno campagne di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica e sui luoghi di lavoro.

“Il contratto della sanità è scaduto da 14 anni, i lavoratori sono impegnati in prima linea tutti i giorni, non solo nell’emergenza covid, oggi ignorati da una classe datoriale che non ha sottoscritto, al novantesimo, l’accordo sul nuovo contratto che avrebbe dato parità di diritti e dignità agli stessi, al pari del comparto pubblico, migliore organizzazione e risposte all’utenza”.

Intanto, al prossimo tavolo regionale la Cisl Fp di Puglia rivendicherà con forza il riconoscimento di mirate indennità contrattuali (indennità covid) per tutto il personale delle asl, della sanita’ privata, delle societa’ sanitaservice , rsa, del personale del ses 118, impiegati senza sosta a fronteggiare l’emergenza in atto, risorse piu’ volte richieste e a tutt’oggi disattese.