Firmato il disciplinare per la progettazione

Riceviamo e Pubblichiamo

Questa mattina, a Palazzo di Città, i professionisti incaricati della redazione del progetto di riqualificazione di Palazzo Archita hanno firmato il disciplinare che avvia ufficialmente le attività di questo intervento fondamentale per la rinascita del Borgo.

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha ribadito l’importanza che l’immobile riveste per la città, in termini storici e urbanistici, e ha evidenziato la necessità che si faccia presto affinché i cantieri possano partire già nel 2021.

Il raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da “Trentino Progetti srl”, quindi, partirà immediatamente con la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei progetti definitivo ed esecutivo, per i lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico.

L’incarico verrà eseguito in due step: il primo lotto funzionale prevedrà la consegna del progetto di restauro delle facciate, degli atri interni e della galleria centrale, consentendo di far partire i relativi lavori in continuità con il cantiere delle coperture ora in corso; successivamente, si procederà alla progettazione degli interni del palazzo.

Fonte: Palazzo di Città