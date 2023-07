Sabato 8 luglio il Taranto Pride

Sabato 8 Luglio la città di Taranto viene attraversata dalla nuova edizione del Taranto Pride, un pride variopinto, favoloso, politico.

Taranto è da sempre un luogo in cui si incontrano diverse culture, storie, civiltà.

Una città colorata, ricca di sfumature e, anche, di ombre.

Taranto è una terra bella e martoriata. È la città dei diritti negati, la città della violenza di stato.

Le lotte per il diritto alla salute, al lavoro, in difesa dell’ambiente, si uniscono a quelle per i diritti civili.

Quando e dove

Sabato 8 Luglio, ditecene di tutti i colori!

Il raduno è in Piazza Dante (nei pressi della Biblioteca Comunale Pietro Acclavio) alle ore 17.

Invitate chi volete! E siate chi volete!

Attraverseremo Via Dante, Via Aristosseno, Via Falanto, Via Cugini, Via Di Palma, Piazza Maria Immacolata, Via D’Aquino, Via Ciro Giovinazzi, Lungomare Vittorio Emanuele III, Rotonda Marinai d’Italia, Via Anfiteatro, Via Cavour. L’arrivo in Piazza Garibaldi è previsto per le 20.15, con testimonianze e attività fino alle 22.30.

Confermata la partecipazione di Eleonora Magnifico, Francesca Cavallo, Alessia Nobile e, nella tappa finale, Don Ciccio, MACRO.

Coordinator dell’Onda Pride Provinciale è Luigi Pignatelli.

L’opera grafica di locandina è di Erik Conso.

Patrocini Morali

Comune di Castellaneta (TA)

Comune di Grottaglie (TA)

Comune di Manduria (TA)

Comune di Taranto (TA)

Adesioni e collaborazioni:

Alzaia

Amnesty Taranto

Arcigay Salento

Arcigay Taranto

ARCI Taranto

CAD Mo.N.Di.

CAV Rompiamo il Silenzio

CAV Sostegno Donna

Cave Contemporary

CGIL Taranto

Circolo Fotografico Il Castello

Collettivo LaDora

Dis-Education

ENS – Ente Nazionali Sordi Taranto

Fridays for Future

La Tana del Folletto

L.E.F.T. – Libero Ente Formativo Taranto

Libera Taranto

Mediterranea Taranto

Partito Gay

PD Taranto

PeaceLink

Possibile Puglia

Progetto IRIS – Sportello LGBTQIA+ di Grottaglie (TA)

Protezione Civile Eras

Provinciali Service

Vera Radio

Salento Pride

Sud Est Donne

Tacco 100

The Big Gay Puglia Guide by the Puglia Guys

The Greens/EFA in the European Parliament

Ubik Taranto

USB Taranto

Verdi Taranto

Zaccheo Puglia

Patrocinio Spirituale della Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo d’Italia

Prosegue il crowdfunding per il Taranto Pride 2023 e per i piccoli pride previsti in alcuni comuni della provincia.

È possibile aiutarci tesserandosi ad Arcigay Taranto o alla Hermes Academy, o acquistando una tessera sospesa (cioè per chi non può affrontare al momento la spesa); ritirando uno dei nostri gadgets (borse, peluche, penne, portachiavi, spallette, bandiere, occhiali rainbow di carta, ventagli, caramelle, etc); facendo una donazione al nostro IBAN; iscrivendoti ad uno dei nostri laboratori.

Name of the bank account Hermes Academy

Bank account holder Hermes Academy

IBAN code IT87R0306967684510753960258

BIC/SWIFT code BCITITMM Y45

Banca Intesa San Paolo