Salvini a Martina Franca

Domani 17 luglio alle 20,30 inaugura la sede locale della Lega

Sarà in Puglia nel prossimo fine settimana il leader della Lega Matteo Salvini. Si parte venerdì 17 alle ore 20,30 da Martina Franca dove, su invito del vice coordinatore regionale, on.le Gianfranco Chiarelli, sarà presente alla inaugurazione della sede del partito in via Taranto 59/A. Sabato sarà la volta di Gallipoli e Ceglie Messapica per concludere il tour pugliese domenica a Fasano. Dopo la recente venuta a Taranto il leader della Lega torna nella provincia ionica per avviare di fatto la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. “Ho chiesto a Salvini di essere presente a Martina Franca –dichiara l’on.le Chiarelli– per presenziare alla inaugurazione della nostra sede, ritenendo fortemente simbolico un momento in cui si stabilisce un punto di contatto diretto con il territorio. L’apertura di una sede della Lega a Martina Franca rappresenta la testimonianza di un modo di fare politica che privilegia il rapporto con la Gente; altri, come il governatore uscente scelgono strade lastricate di populismo e accordi di potere. Di fatto si può dire ormai avviata la campagna elettorale per il prossimo rinnovo del consiglio regionale. Una campagna elettorale che vede in partenza la Lega come primo partito in Puglia nell’ambito di una coalizione assolutamente unita e coesa. E unito il centrodestra saprà ridare ai pugliesi ciò che è stato loro tolto in quindici anni di governi di sinistra: sanità distrutta, lavoro che manca, caso Ilva, Xylella, per citare solo alcuni dei disastri che portano la firma di Emiliano.” All’incontro con Salvini a Martina saranno presenti i massimi responsabili regionali e provinciali del partito, gli amministratori e i dirigenti locali, accolti dall’ on.le Chiarelli e dal segretario provinciale Giacomo Conserva.