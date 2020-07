Santa Maria di Leuca (Le), altra tappa pugliese del JTV Live On Tour

Joe T Vannelli ama la Puglia e, dopo la tappa del suo Live on Tour al Castello Aragonese di Taranto, si è esibito ieri sera in diretta facebook dalla Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca (Le), grazie alla collaborazione del team 2 mari experience e del Comune di Castrigliano del Capo, in provincia di Lecce.

Cascata Monumentale

Lo spettacolo è unico e incantevole, illuminata dai tanti giochi di luce inseriti lungo tutta la discesa della scalinata che porta sino ai piedi della Basilica “De Finibus Terrae” dove il noto Dj ha potuto esibirsi con il suo roadshow senza pubblico.

Appuntamento immancabile per i fans di Joe T Vannelli che non hanno fatto mancare la loro presenza sui social network, che anche in questo caso hanno dato lustro alla città di Santa Maria di Leuca così come nelle precedenti tappe del suo Live On Tour.

Santa Maria di Leuca è la punta più meridionale del Salento da dove si può assistere all’abbraccio tra il mar Adriatico e lo Ionio. Colpiscono i suoi colori e il silenzio irreale che ne circonda la chiesa a cui deve il nome.

Il “Joe T Vannelli Live On Tour” è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa del dee jay con vista Duomo, a Mi­lano.

L’evento online è diventato un appuntamento fisso per tutti gli amanti della musica dell’artista e, a fine lockdown, il live si è spostato in esterna: Cava Rug­getta di Carrara, da cui Miche­langelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimi­ni; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Forti­no Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Castello Aragonese di Taranto.

Per scoprire le prossime location del tour ba­sta seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/jo­etvannelliofficial/

Fabio Ligonzo