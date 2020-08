Selezioni per il film pugliese di Ronn Moss: partecipazione aperta a tutti

Casting per figuranti e comparse lunedì 24 agosto ad Avetrana. Sarà presente l’attore di Beautiful.

Il 7 settembre avranno inizio le riprese di “Viaggio a sorpresa”, il nuovo film di Ronn Moss, l’attore americano noto per interpretare il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Il film sarà interamente girato in Puglia, tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli.

Per reclutare figuranti e comparse nella nostra regione, lunedì 24 agosto, dalle 14 alle 18, presso Masseria Grottella ad Avetrana avranno luogo i casting ufficiali, in collaborazione con Scenic Academy di Manduria. Tutti potranno parteciparvi, senza limiti di età. A seguire, tutti i partecipanti avranno modo di conoscere personalmente la star americana durante un aperitivo.

Il film è una coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, ed è stato presentato in anteprima alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia. “È una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia – racconta Ronn Moss, attore protagonista del film – Michael è un broker newyorkese, che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non tutto è come aveva immaginato…”. Non mancherà l’intreccio sentimentale, una delle sorprese alle quali andrà incontro Michael-Ronn nel corso della sua avventura pugliese. Una commedia romantica, dunque, che si farà apprezzare dal pubblico di ogni età, con un mix di dialoghi esilaranti tra inglese, italiano e pugliese.

I ruoli principali sono affidati a Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. Il soggetto è firmato da Ronn Moss e Tiziano Cavaliere, la sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe, la regia è affidata a Roberto Iza Baeli. Direttore della fotografia è Armando Barbieri.

Per informazioni è possibile contattare Scenic Academy (Via Libia 27, Manduria – 328 9375616).

Giuseppe Pesare