“Senza rumore” nuova raccolta di poesie di Tonia Scatigna

Sabato 27 maggio, alle ore 18.00 presentazione al Villaggio di Sant’Agostino di Martina Franca

“È quasi impossibile, per me, trovare un unico filo conduttore in questa raccolta, che si snoda lungo la trama – sempre intricata e sorprendente – della vita, muovendo dall’incessante esigenza di decifrarne gli enigmi, svelarne le contraddizioni, comprenderne i moniti. Tutto è comunque riconducibile all’Amore, che della vita costituisce l’essenza indiscussa e indiscutibile. L’amore negato, tradito, violato è la mia ferita di bambina senza padre, che si rinnova ad ogni delusione adulta e cerca cura, conforto, accudimento…”

Questo estratto dalla prefazione, a cura della stessa autrice, sintetizza il senso stesso della poesia come strumento di comunicazione di idee, concetti, valori, sentimenti. Qualunque opera letteraria ed artistica in generale produce effetti in chi ne usufruisce sempre attraverso i propri filtri culturali; sbagliato sforzarsi di dare un’interpretazione di ciò che l’autore possa aver voluto trasmettere.

Uno scrittore locale, Marco Tarantino in una presentazione di un suo libro ebbe a dire che un’opera cessa di diventare dell’autore quando arriva al lettore.

Cosa emerga dall’ultima raccolta dell’ avvocato Tonia Scatigna, dunque, lo possiamo scoprire solo vestendo i panni del lettore.

Il pensiero dell’autrice invece lo deriviamo dalle sue parole:

COSA PUO’ FARE LA POESIA OGGI PER FAVORIRE UNA NUOVA SOLIDIFICAZIONE DEI SENTIMENTI E UNA DIMENSIONE PIU’ UMANA DEL NOSTRO VIVERE QUOTIDIANO

La poesia ha una grossa responsabilità ma anche una grande occasione. I poeti devono mettere a disposizione del mondo la propria sensibilità; per dirla alla Alda Merini, i poeti sono tra quelli che hanno “la carne a contatto con la carne del mondo”.

Ma questo senso di responsabilità deve passare anche attraverso la qualità della poesia, attraverso l’attenzione sia per la forma artistica sia per i contenuti. E’ un’esperienza comune forse a tutti quella di aver tentato, almeno una volta nella vita, di affidare le proprie emozioni ad un foglio di carta, scrivendo i propri pensieri anche sotto forma di versi. La rete e i social hanno amplificato anche questo fenomeno.

Ora, esprimere scrivendo le proprie emozioni, anche affidando i propri pensieri alle pagine dei social, è sempre un bene, ma non basta mettere quattro belle parole in fila per scrivere poesia. C’è bisogno di contenuti, altrimenti diventa una ricerca linguistica sterile, un’evocazione vuota di emozioni millantata solo per recuperare qualche like.

Scrivo poesia se esprimo un punto di vista mai sperimentato prima, se quello che scrivo è strettamente coerente con quello che sono e se la meta finale del mio viaggio mi porterà a conseguire un obiettivo che prima non era stato immaginato.

Questa è una vera e propria missione, per i poeti e per gli artisti in genere. Sento dire spesso che in Italia ci sono più scrittori che lettori. Ma com’è possibile? Prima di poter scrivere un libro, ma anche solo una poesia, dovremmo leggerne centinaia! Credo sia arrivato il momento di restituire l’arte all’arte, la cultura alla cultura, altrimenti continueremo a coltivare solo l’apparenza.

Possiamo solo aggiungere un’ulteriore estratto della presentazione della raccolta, a cura di Bruna Magi:

“...non racconta soltanto la passione, i versi si fanno coro in difesa delle donne afgane, diventano abbracci per gli anziani, speranze di eternità inseguite salendo la scala dei valori. Il titolo della raccolta sottolinea che tutto questo avviene discretamente “Senza rumore”, per non disturbare il mondo: non è vero, ha l’eco di un boato, ed è giusto così.”

Chi è l’ avvocato Tonia Scatigna

Tonia Scatigna è nata il 03/09/1973 a Martina Franca (Ta).

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari nel 1997, esercita la professione di Avvocato dal settembre del 2001.

La sua vocazione artistica l’ha portata ad interessarsi sin da giovanissima alla letteratura, al teatro e alla poesia.

Dopo alcune partecipazioni a varie antologie poetiche, nell’agosto 2020 ha pubblicato con la Bertoni Editore la sua raccolta d’esordio, PROFUMO DI MARSIGLIA.

Diversi i riconoscimenti ottenuti per i suoi versi: primo premio al concorso “Sinfonie Poetiche e Letterarie” negli anni 2020 e 2022; finalista, nell’agosto 2021, del “Concorso Internazionale di Poesia Dante Alighieri” dell’Accademia dei Bronzi di Catanzaro; secondo posto nell’anno 2022 e primo posto nel 2023 al Premio Letterario Internazionale “Donna”.

La raccolta PROFUMO DI MARSIGLIA è stata presentata al Festival della piccola e media editoria “ITALIAN BOOK FESTIVAL” dal 19 al 21 marzo 2021; al VI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA “LAMPADA NEL BUIO”, organizzato dalla “Casa de la poésie El Cactus”, dal 18 al 25 settembre 2021; al “SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO” dal 14 al 18 ottobre 2021.

Ha appena pubblicato (maggio 2023) la sua nuova raccolta, SENZA RUMORE, con la prefazione di Bruna Magi, anch’essa edita da Bertoni e presente al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO dal 18 al 22 maggio 2023.