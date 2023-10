Stadio inagibile: il disappunto dei tifosi organizzati

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le

TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

e p.c. TARANTO F.C. 1927

COMUNE DI TARANTO

Taranto 11 ottobre 2023

Oggetto: COMUNICATO STAMPA – STADIO IACOVONE INAGIBILE

(CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE)

Il Gruppo Organizzato Dominio Rossoblù esprime la propria insoddisfazione in merito allo

stadio Erasmo Iacovone ANCORA INAGIBILE

Lo stato attuale dello stadio Iacovone che resta inagibile è senza dubbio motivo di grande

preoccupazione e delusione per i tifosi del Taranto FC 1927. L’incendio che ha causato

notevoli danni agli impianti sportivi è un evento estremamente negativo che ha messo a

rischio la normale fruizione della struttura.

La decisione della Commissione di Vigilanza di non concedere l’ok per la disputa della

partita tra Taranto e Crotone del 15 ottobre 2023 è purtroppo una conseguenza diretta di

questa situazione. I tifosi del Taranto giustamente sono molto delusi e infuriati per i ritardi

delle autorità competenti nel trovare una soluzione rapida ed efficace.

Nonostante le contestazioni dei tifosi è importante ricordare che organizzare un evento

sportivo in una struttura danneggiata comporta dei rischi non trascurabili per la sicurezza

dei partecipanti. La priorità assoluta deve essere garantire la salvaguardia della vita umana

evitando situazioni di pericolo.

Tuttavia il fatto che siano necessari lunghi tempi per ripristinare il corretto funzionamento

degli impianti e il dover trovare un’alternativa allo Iacovone è motivo di critica nei confronti

del comune e di tutti gli organi responsabili. Sarebbe auspicabile che agiscano con maggiore

celerità e determinazione per trovare una soluzione adeguata che permetta ai tifosi di

sostenere la loro squadra in una sede adeguata.

È comprensibile che i tifosi siano frustrati e richiedano una rapida risoluzione di questa

situazione in modo da poter tornare a vivere l’atmosfera delle partite casalinghe nello stadio

Iacovone. La passione e il sostegno dei tifosi sono elementi fondamentali per la squadra e

la loro mancanza può avere un impatto negativo sul morale e sul rendimento dei giocatori.

In conclusione è necessario che tutte le parti coinvolte si impegnino a fondo per trovare una

soluzione rapida e adeguata per permettere al Taranto FC 1927 di disputare le partite

casalinghe in un impianto sicuro. È fondamentale che la sicurezza dei tifosi e dei giocatori

sia messa al primo posto ma allo stesso tempo si devono fare tutti gli sforzi possibili per non

privare i tifosi di vivere la loro passione sui gradoni dello stadio Erasmo Iacovone.

IL GRUPPO DOMINIO ROSSOBLU E IL SUO DIRETTIVO

Forza Taranto SENZA SE E SENZA MA!

Il Direttivo

DOMINIO ROSSOBLU