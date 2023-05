Stellato (I.V.): “L’area riformista sia dimora per i civici di Taranto e della Puglia”

riceviamo e pubblichiamo:



“Le numerose liste civiche che, ovunque, si cimentano nelle varie tornate elettorali a livello comunale e regionale, hanno sempre un inizio ed una fine. Ed io ne so qualcosa, per esperienza personale”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale e consigliere comunale di Taranto, di Italia Viva.

“Puntualmente – prosegue Stellato – la rappresentanza istituzionale proveniente dal civismo è direttamente riconducibile al capo della coalizione, sindaco o presidente che sia.



Nel corso delle elezioni nazionali o europee, però, i movimenti civici sono “costretti” al cosiddetto voto rifugio. In sostanza, non avendo un respiro politico nazionale, gli esponenti del civismo si ritrovano a “chiedere asilo” oppure a votare per partiti rappresentati in parlamento, che sono loro partner nelle coalizioni in cui amministrano o governano.

Oggi, per tutti loro, c’è un’altra strada percorribile, una terza via: l’area riformista di centro.



Uno spazio aperto ed inclusivo, alternativo ai sovranismi ed ai populismi. Qui, i cattolici, i liberaldemocratici, i popolari e, perchè no, i civici, trovano un’area fertile, di confronto politico, insieme a tutti i riformisti.

Un “luogo” in cui Italia Viva è naturalmente perno centrale, sin dalla sua costituzione.

Un posto in cui provare a dare soluzione ai problemi dei cittadini.



Ed il partito di Matteo Renzi – che rappresenta l’alveo politico naturale per i riformisti come Melucci, e contemporaneamente ritrova le ragioni del dialogo con Emiliano – può spalancare le porte al buon civismo di Taranto e della Puglia.

Tutto ciò senza perdere ulteriore tempo in stucchevoli diatribe sulla collocazione, in maggioranza o minoranza, del nostro partito.

Abbiamo una voglia sfrenata di fare politica e di fare le cose, per i cittadini”.



28 maggio 2023



Massimiliano Stellato

Consigliere regionale e comunale Italia Viva