Storia dell’Inter giorno per giorno è il nuovo libro dello scrittore Vito Galasso

Dal 1908 a oggi un calendario degli eventi, i campioni e le curiosità della leggenda nerazzurra

Un diario che ripercorre tutta la lunga vita della squadra milanese dalla nascita ai giorni nostri. È questo l’identikit di Storia dell’Inter giorno per giorno, l’ultimo libro dello scrittore tarantino Vito Galasso pubblicato da Newton Compton Editori. Un sentiero sterrato di parole che permette di esplorare i giorni dell’Inter, la sua quotidianità, il suo vissuto, la sua capacità di esprimersi al meglio o al peggio nel confronto con se stessa e con gli altri, la sua voglia di rinnovarsi e di raggiungere obiettivi che prima non aveva mai raggiunto, la voglia di alzarsi dopo tante cadute e di festeggiare dopo un trionfo tanto atteso che ritardava ad arrivare.

Parlare di Inter significa parlare di una delle società da sempre nell’Olimpo del calcio europeo e mondiale. Dalla sua fondazione nel 1908 a opera di alcuni soci dissidenti del Milan, la squadra ha legato indissolubilmente il suo nome a grandi vittorie in Italia e all’estero, scrivendo una storia esaltante che questo libro ripercorre passo dopo passo. L’autore racconta i fatti più salienti della lunga epopea nerazzurra: le partite più leggendarie, le statistiche più curiose, gli uomini simbolo, i risvolti societari che hanno fatto epoca e molto, molto altro. Dalla fondazione al cambio di nome in Ambrosiana; dall’arrivo di Angelo Moratti a quelli di Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola; dallo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni in panchina all’epico Triplete targato José Mourinho: un viaggio indimenticabile attraverso le date cardine della storia dell’Inter, che farà la gioia di ogni vero tifoso nerazzurro.

Non solo momenti felici, ma anche quelli bui. La Beneamata è sempre lì a tessere il filo della sua storia e a mettere in movimento gli eroi come burattini sul palcoscenico delle gesta. Perché sono gli uomini a compiere le azioni, a portare avanti quella che si può chiamare una macchina calcistica con i suoi risultati lusinghieri o disonorevoli, però sono i fatti ad avere radici salde, si abbarbicano nella testa e prendono fissa dimora. Pertanto Galasso si trasforma in un infaticabile amanuense e imprime su carta tutto ciò che è accaduto in modo che non vada più via dai ricordi dei sostenitori interisti. Non c’è gomma da cancellare che tenga.



Tra gli argomenti trattati:



• 9 marzo 1908 – la fondazione

• 1928-1945 – gli anni dell’Ambrosiana

• 28 maggio 1955 – l’arrivo di Angelo Moratti

• 1963-1966 – Herrera, Facchetti, Mazzola e la grande Inter

• 28 maggio 1989 – lo scudetto dei record

• 1995-2013 – l’era di Massimo Moratti

• stagione 2009-10 – il Triplete

• 2 maggio 2021 – lo scudetto di Antonio Conte

Vito Galasso è un giornalista e scrittore di Taranto. Con la Newton Compton ha pubblicato 1001 storie e curiosità sulla grande Inter che dovresti conoscere; I campioni che hanno fatto grande l’Inter; L’Inter dalla A alla Z; Il romanzo della grande Inter; Forse non tutti sanno che la grande Inter…; Le 101 partite che hanno fatto grande l’Inter; La storia della grande Inter in 501 domande e risposte; Inter. Capitani e bandiere; Il grande libro dei quiz sulla storia dell’Inter; Tutto quello che avresti voluto sapere sull’Inter e non ti hanno mai raccontato.

foto di repertorio