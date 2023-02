Superbonus: al fianco di imprese e lavoratori. Il Governo ritiri la norma e proroghi gli incentivi.

Dichiarazioni dell’ ass. Mattia Giorno:

Quello che sta accadendo in queste ore sul cosiddetto “Superbonus” non può lasciarci indifferenti e ci impone di schierarci al fianco di imprese e lavoratori del settore che rischiano, a seguito di questa scelta politica, di trovarsi in una condizione di grave crisi.

Ad oggi, gli incentivi in questo settore hanno permesso di innovare migliaia di unità abitative (e non solo) in chiave sostenibile e nel pieno rispetto degli standard europei per la riduzione dei consumi, l’efficientamento energetico e l’abbandono progressivo dell’utilizzo del gas, oltre ad aver dato decoro alle facciate di molti immobili altrimenti non migliorabili.

Inoltre, i soldi risparmiati in diverse misure consentirebbero di poter ancora parzialmente coprire il rifinanziamento, come ad esempio le politiche di welfare per le tante persone oggi occupate nel settore edile, che adesso dovranno invece ricevere garanzie da parte dello Stato per il serio rischio legato al fallimento previsto per migliaia di imprese in tutta Italia e, quindi, il loro licenziamento.

Una nuova misura dovrà essere giusta ed equa, con lo sconto in fattura e sgravi fiscali tali da consentire a tutti l’accesso a questi lavori – e non solo a chi possiede cassetti fiscali importanti, quindi con redditi molto alti. Oltre alla necessità di garantire alle pubbliche amministrazioni come le Regioni di poter acquistare i crediti stessi.

Siamo accanto ad Ance, Confindustria, i sindacati e tutte le associazioni che si attiveranno per arrivare all’applicazione di una nuova misura giusta ed equa; il Governo li ascolti e trovi presto una soluzione.

Mattia Giorno

Assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto