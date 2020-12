Taranto, FdI: conferenza stampa all’esterno dell’ospedale “S.G. Moscati”

Questa mattina il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Taranto, guidato dal coordinatore provinciale Dario Iaia e dal consigliere regionale Renato Perrini, neo vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, è stato presente nei pressi dell’ospedale “Moscati” di Taranto per esprimere la propria vicinanza e solidarietà nei confronti del personale sanitario che in questi mesi tanto ha fatto per far fronte alla pandemia e curare gli ammalati.

Il coordinatore provinciale Dario Iaia ed il consigliere regionale Renato Perrini hanno dichiarato “ Fratelli d’Italia di Taranto è vicina a tutto il personale sanitario del Moscati e di Puglia per il grande lavoro ed i grandi sacrifici fatti in questi mesi di pandemia.

Non accettiamo i comportamenti schizofrenici di chi da un lato esalta i medici e gli infermieri definendoli eroi ed angeli e dall’altro gira la testa dall’altra parte nel momento in cui questi stessi operatori vengono accusati di furto e maltrattamenti. Oggi Fratelli d’Italia ha voluto, mettendoci la faccia, essere vicina a loro ed alle loro famiglie.

Nel contempo, chiediamo con forza che gli organi inquirenti svolgano le indagini in merito ai fatti denunciati, che si sarebbero consumati presso il Moscati, per accertare in tempi rapidi eventuali responsabilità che, ricordiamo, sono sempre personali e non devono accomunare tutti in un unico fascio.

Il Coordinatore Provinciale di F.d.I.

Avv. Dario IAIA