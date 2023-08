Taranto il centrodestra compatto risponde a PD, 5 Stelle e alla galassia di civiche di sinistra

“Iaia: “Noi parliamo con i fatti, loro solo con “narrazioni” e “paradigmi”

Pronta la risposta del centro destra, presentatosi compatto questa mattina in occasione della conferenza stampa tenutasi in città, ad un centro sinistra che solo due giorni fa ha convocato la stampa per attaccare il governo Meloni, considerato la causa di tutti i ritardi e i problemi del territorio. (questo un estratto del comunicato stampa inviato da Ecosistema Taranto “La coalizione respinge intanto con forza l’attacco ostile da parte del Governo nazionale nei confronti del territorio ionico, attacco che si concretizza attraverso scelte che lasciano poco all’interpretazione, come il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo, la sottrazione di ingenti risorse destinate alla nascita del Centro di ricerca sperimentale, e di quelle destinate ai Comuni e dal Fondo di Sviluppo e Coesione, (peraltro atteso a lungo), ma anche tramite la distrazione di importanti somme inizialmente destinate alla decarbonizzazione e altre novità dai riflessi non certamente positivi in tema di ex Ilva, vertenza questa dalla assoluta centralità per l’avvio di una reale transizione economica.)

Intervista del Direttore Walter Baldacconi per Telerama

Presenti tutti i massimi referenti dei partiti che costituiscono la coalizione che oggi governa il Paese:

Gli On.li Dario Iaia e Giovanni Maiorano e la Senatrice Maria Nocco, il consigliere regionale Renato Perrini, i consiglieri comunali Gianpaolo Vietri e Tiziana Toscano, il segretario cittadino Gianluca Mongelli di Fratelli d’Italia, l’on.le Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia per Forza Italia, il segretario provinciale di Noi Moderati-Noi con l’Italia Cosimo Lariccia e quello cittadino Pierfilippo Marcoleoni, il segretario cittadino e consigliere comunale della Lega Francesco Battista.

Nell’affollatissima platea dirigenti e amministratori dei quattro partiti, tra cui il presidente del circolo S.Fallone, FdI, Giacinto Fallone, un’ampia rappresentanza del circolo Impavidi con in prima fila Matilde Percolla, i consiglieri comunali del gruppo “Svolta Liberale” Walter Musillo, Francesco Cosa, e politici di lungo corso come Umberto Ingrosso, Clara Funiciello, Pino Lessa, vari militati, Pierluigi Borgia di Noi con l’Italia-Gruppo Sportivi e “osservatori” come l’ avvocato Francesco D’ Errico, presidente dell’associazione Unione Civica.

In 35 minuti di serrata introduzione alla conferenza stampa (vedi video integrale in fondo), l’on.le Iaia ha affrontato punto per punto tutti gli argomenti oggetto di dibattito e polemiche degli ultimi tempi, in quella che ha definito “operazione verità“. Pnrr, Giochi del Mediterraneo con un particolare riferimento alla questione stadio, questione ex Ilva, fibrillazioni continue della maggioranza Melucci (con riferimento anche alla querelle Stellato e alla lettera aperta del consigliere Liviano).

“Non useremo termini come narrazione o paradigma tanto cari al sindaco Melucci, ma parleremo di fatti” inizia così l’intervento di Iaia; e i fatti sono stati snocciolati con esibizione di documenti.

In riferimento alle questioni ambientali il parlamentare di FdI ha segnalato come la città di Taranto con il suo misero 24,04% di raccolta differenziata sia relegata agli ultimi posti nelle classifiche regionale e nazionale; chi non riesce a risolvere la questione rifiuti non può dare lezioni ad alcuno in tema di ambiente. Il centro destra, ha ribadito Iaia, ritiene fondamentale e al primo posto nelle priorità la salute dei cittadini e, pertanto un impianto che non risponda a tale obiettivo va chiuso. Ma su ex Ilva ci sono azioni del governo che puntano alla decarbonizzazione, così come, il cosiddetto “scudo penale” non è applicabile a ipotesi di reato che incidano sulla salute.

Ampio lo spazio dedicato ai Giochi del Mediterraneo con un invito pubblico all’ assessore Giorno: “porti qui tutti i progetti (esecutivi) e provvediamo noi a portarli al commissario Ferrarese“.

Lo stadio da 24 mila posti sarà realizzato; si tratta di comprendere quale sia la modalità più compatibile soprattutto con i tempi a disposizione.

Anche in tema di Centro di ricerca sperimentale Iaia chiede al Movimento 5 Stelle come mai solo ora si accorge di questo importante progetto che, durante il loro governo è stato colpevolmente dimenticato.

Tutti i temi sono stati affrontati nel dettaglio con tabelle, atti amministrativi, note ufficiali. (vedi intervento integrale)

Hanno fatto seguito gli interventi di De Palma, Battista e Lariccia in rappresentanza dei rispettivi partiti di appartenenza.

Interventi che hanno in qualche modo ripreso quanto esposto dall’on.le Iaia con qualche dettaglio su singole tematiche.

Su domanda dei giornalisti il consigliere regionale Renato Perrini ha tracciato il punto della situazione rispetto al nuovo ospedale San Cataldo : “sono molto preoccupato perchè per me consegna vuol dire il primo paziente ricoverato e c’è da risolvere tra l’altro il problema della carenza di personale medico“