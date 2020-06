Taranto: parto trigemellare

In totale 7 parti al SS. Annunziata.

Grande festa ieri nel reparto di Ostetricia del “SS. Annunziata” di Taranto, dove sono venuti al mondo ben sette bambini. Ma la straordinarietà della giornata è stata caratterizzata da un parto trigemellare e da un parto gemellare (l’uno a distanza di qualche ora dall’altro), che hanno notevolmente impegnato il personale sanitario.

In particolare il parto trigemellare, eseguito ovviamente con un cesario, ha visto nascere tre maschietti, mediamente del peso di 1,8 kg.

Comunque tutti i sette neonati stanno bene e, verosimilmente, andranno a casa con i loro genitori nei prossimi giorni.

Ad ogni buon conto, in generale, sette parti nell’arco di una mattinata può sembrare un numero cospicuo, quasi impressionante, ma in realtà si tratta praticamente dell’ordinaria attività per il “SS. Annunziata”. Basti pensare che nell’Ostetricia del nosoconio di via Bruno vengono fronteggiati mediamente 2mila parti l’anno. Infatti si tratta del secondo punto nascita della regione Puglia.

