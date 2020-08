Tutte le liste di Forza Italia in Puglia

riceviamo e pubblichiamo

FI DEPOSITA LISTE ALLA REGIONE: “DALLE NOSTRE LISTE UNA SQUADRA FORTE, SERIA E CAPACE. ORA BATTAGLIA PER VINCERE A SETTEMBRE”

“Liste forti e competitive, tra conferme e new entry, con persone preparate e competenti in grado di dare un contributo significativo e di sostanza all’attività di governo della Puglia che verrà: abbiamo lavorato con serietà e rigore alla compilazione delle liste per la Regione e Forza Italia presenta ai cittadini, in tutte le province, delle candidature di cui siamo orgogliosi”. Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Forza Italia -prosegue- sarà decisiva per il centrodestra con una squadra di persone perbene e credibili, con un ampio consenso, e siamo certi di portare a casa un risultato importante per il nostro simbolo e per il riscatto della Puglia. Con Raffaele Fitto -conclude D’Attis- lottiamo e lotteremo con entusiasmo e determinazione per la vittoria di settembre dopo 15 anni di buio”.

“Siamo fieri -afferma, invece, il vice commissario, il sen Dario Damiani- di aver puntato a costruire delle liste molto forti, ma soprattutto composte da una squadra che può rappresentare, per curriculum e levatura, una classe dirigente di “serie a”. Abbiamo guardato alle esperienze, alla società civile, ai professionisti, ed anche al consenso collaudato dei nostri uomini che lavorano ogni giorno con impegno sui territori. Adesso, -conclude Damiani- puntiamo a settembre: mandare a casa Emiliano è un imperativo categorico per tornare a scrivere pagine di crescita e sviluppo per la nostra Regione”.

