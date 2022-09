Dal 19 al 24 settembre a Taranto la quarta edizione dell’evento enogastronomico dedicato alla formazione professionale nel mondo della ristorazione

Dodici chef internazionali in viaggio tra i trulli e le Gravine, la celebrazione della cozza tarantina, masterclass, degustazioni e assaggi

Tutto pronto per la IV edizione di Ego Festival, l’evento enogastronomico dedicato alla formazione professionale nel mondo della ristorazione.

Il programma è stato presentato oggi venerdì 16 settembre a Taranto. Alla conferenza stampa hanno partecipato Monica Caradonna, giornalista ed ideatrice di EGO Festival;Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia; il vice sindaco del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, il sindaco del Comune di Laterza, Franco Frigiola, i rappresentanti del Comune di Martina Franca, il presidente di Programma sviluppo Silvio Busico, la responsabile marketing di Varvaglione1921, Marzia Varvaglione, il Direttore Generale di Ninfole1921 Fabio Montefranesco, i referenti di BCC di San Marzano di San Giuseppe e di Autorità Portuale che tra l’altro al Seatrade di Malaga hanno appena vinto il premio destinazione dell’anno.

Da lunedì 19 a sabato 24 settembre, 12 chef internazionali si incontreranno a Taranto per condividere riflessioni e nuovi progetti guardando al futuro della cucina mondiale e per dare vita al progetto Dinner Incredible ‘invadendo’ la città dei due Mari per definire la cucina pugliese e tracciare una mappa del gusto che supera i confini nazionali. Sono previste incursioni a Laterza, a Martina Franca, a Leporano e a Taranto. I cuochi scopriranno le bellezze ambientali e architettoniche e si confronteranno con le materie prime pugliesi scoprendo come si preparano le bombette o la burrata di Andria, degustando le cultivar proposte dal Dajs (Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino) e i legumi presidio Slow Food di Zollino. Inoltre, proveranno l’emozione di degustare l’olio all’ombra di ulivi secolari e viaggeranno sulla barca con i mitilicoltori alla scoperta della cozza tarantina da poco diventata Presidio Slow Food.

Il viaggio attraverso i territori e le materie prime sarà raccontato in una serie TV di 4 puntate da 30 minuti ciascuna sul canale Foodnetwork.

“Con EGO Festival e Dinner Incredible vogliamo celebrare la sacralità del cibo e tutto ciò che esso rappresenta, ovvero la storia e l’identità dei popoli. Grazie ad EGO proprio a Taranto i “popoli” si incontreranno e dialogheranno attraverso materie prime povere che nelle mani dei cuochi diventeranno cibo pregiato – dichiara Monica Caradonna – Ecco, questo messaggio sacro e autentico pensiamo possa essere ancor più forte a livello di immagine dando il valore più importante a quello che riteniamo essere il nostro oro giallo, la pasta quindi il grano, che in questo momento storico ha un forte valore simbolico e che, per l’occasione, si fa corona.

Qui, riprendendo la teatralità e la spettacolarizzazione che ha assunto la cucina internazionale, noi vogliamo riprendere e rimarcare dei temi fondamentali: il legame intergenerazionale e la sacralità dei gesti in cucina”.

“La rigenerazione apre la porta a moltissime possibilità: è la promessa di rinascita e riscatto, è il rinnovamento di un ciclo vitale, è un circuito virtuoso che non distrugge ma ricrea. – continua Caradonna – Il mondo dell’enogastronomia è legato a doppio filo alla terra e alle attività umane e guardare in ottica di rigenerazione significa far rivivere ciò che era obsoleto e farlo tornare ad essere utile e produttivo ancora e ancora. Rigenerazione va oltre il concetto di sostenibilità perché non significa solo evitare il danno ambientale o sociale ma fare sì che i danni precedenti vengano riparati e che il mondo possa guardare ad un futuro sempre più ampio”.

Le giornate di Ego Festival aperte al pubblico, ai ristoratori, agli studenti, agli appassionati, si terranno dal 22 al 24 settembre.

Giovedì 22 settembre, nelle eleganti sale del Relais Histò, dopo l’apertura dei lavori prevista alle 10 sul tema “Viaggiare in Puglia: itinerari e nuovi linguaggi”, alla presenza di Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Sergio Prete – Presidente Autorità Portuale, Angelo Mellone – Vicedirettore RAI 1, Marzia Varvaglione – Marketing manager Azienda Varvaglione1921 e Leo Piccinno – Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico-Salentino, si darà il via alla serie di cooking class in cui gli chef stranieri daranno la loro interpretazione delle materie prima pugliesi scoperte nel viaggio attraverso i quattro itinerari del gusto. La contaminazione tra culture diverse, la scoperta di gusti e storie così distanti, daranno vita a uno storytelling nuovo e diverso della Puglia enogastronomica e dei suoi prodotti enogastronomici.

“Sempre sul filone della contaminazione culturale e dello scambio tra Paesi nell’ambito di Ego Festival, sarà presentato venerdì 23 settembre il progetto “Black Mussel and Blue Crab”, ovvero Cozza nera e granchio blu, due specialità ittiche unite in un piano di promozione congiunta internazionale nell’ambito del progetto europeo Best Tag. – dichiara Fabrizio Manzulli, vice sindaco del Comune di Taranto – Un’altra iniziativa promossa dal Comune di Taranto per la valorizzazione del prezioso mitile”.

Sempre venerdì 23 settembre, il Relais Històaprirà le sue porte ad una cena iconica, irripetibile. Per la prima volta Dinner Incredible arriva in Italia dopo al fortunata edizione a Bangkok: i cuochi da tutto il mondo interpreteranno le materie prime scoperte in Puglia un’occasione per deliziare i palati degli amanti del buon cibo e regalare un piatto unico (biglietti www.egofestival.it).

Focus importante sarà poi la regina indiscussa di Taranto, la cozza nera che quest’anno è diventata presidio Slow Food. Il taglio Pop di Ego Festival sarà

legato alla prima edizione di “Cozza in the City”, la celebrazione della cozza tarantina. Sabato 24 settembre sulla rotonda della Capannina della Villa Peripato, saranno coinvolti cuochi pugliesi che si confronteranno tra loro, studiando e creando dei piatti in cui la “cozza” sarà la protagonista assoluta di una festa. Una giornata all’insegna del gusto, che prevede degustazioni, musica, intrattenimento, ma anche momenti dedicati alla conoscenza della cozza tarantina. Protagonisti anche gli stand dei cuochi e stand di cantine vinicole e aziende olearie rigorosamente pugliesi individuate dal progetto Radici Virtuose, il programma di promozione finanziato dal Mipaaf, volto al rilancio dei prodotti e del paesaggio jonico salentino. Il progetto vede coinvolti il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Brindisi e Squinzano, il Consorzio del Salice Salentino Doc, il Consorzio dell’Olio di Puglia Igp e il DAJS – Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino. L’ingresso gratuito e la consumazione fè acoltativa. Un vera festa in cui tutti potranno vivere la magia dei trampolieri e degli artisti di strada al ritmo della musica della Banda Risciò che arriva a Taranto con tutti i suoi artisti.

La Giuria

Presieduta da Margo Schachter di La Cucina Italiana e Vanity Fair, Luciano Pignataro fondatore dell’omonimo blog e capo della pagina del gusto de Il Mattino di Napoli, Camilla Rocca per Sale e Pepe, Carolina Pozzi per Food & Wine, Danilo Giaffreda La Guida dell’Espresso, Mara Battista per Pugliosità, Sandro Romano Italia a Tavola.

Il progetto è realizzato grazie all’intervento di partner istituzionali quali Regione Puglia, i comuni di Taranto, Martina Franca e Laterza, Programma Sviluppo, Autorità Portuale di Taranto, e grazie all’intervento di partner privati quali l’azienda vinicola Varvaglione1921 e Radici Virtuose, Ferrarelle, Roboqbo, Longino& Cardenal, la Bcc di San Marzano di San Giuseppe, Ninfole1921, Bertos Cucine partner dei più grandi cuochi.

Per info: www.egofestival.it

Gli Chef internazionali

Giorgio Diana / lucida Restaurant / Cairo – Egitto

Gregoire Berger / Ossiano restaurant/ Dubai – Emirati Arabi Uniti

Jaime Pesaque/ Mayta restaurant/ Lima – Perù

Fatma Binta / dineonamat restaurant/ Accra- Ghana

Antonio Bachour/ Bachour restaurant / Miami-Florida – USA

Ruben Arnanz/ 19.86 restaurant / Madrid – Spagna

Christian Herrgesell/ Culinary Director / Berlin- Germania

Kay Baumgardt/ Hotel Saltauserhof / Trentino Alto Adige – south Tirol

Nelson Chantrawan/ Chim by Siam Wisdom / Bangkok- Thailandia

Giovanni Solofra / Ristorante Tre olivi / Paestum-Salerno – Campania – Italia

Tim Golsteijn/ Bougainville restaurant / Amsterdam- Olanda

Francesco Martucci / pizzeria I masanielli / Caserta – Napoli- Italia

Gli Chef Pugliesi:

Ristorante Ottolire Resort, Locorotondo (BA), Chef: Vincenzo Digiuseppe

Ristorante Core, Taranto Chef patron: Michele Gatto

Cosimo Russo Restaurant, Leverano (LE) Chef patron: Cosimo Russo

Ristorante Gatto Rosso, Taranto Chef patron: Agostino Bartoli

Biagio Ristorante, Taranto Chef patron: Biagio Di Nigro

Ristorante RED, Palazzo BN, Lecce Chef: Simone De Siato

Ristorante La Cuccagna Giro di Vite, Crispiano (TA) Chef: Paola Ortesta

Ristorante Masseria San Paolo Grande, Ostuni Chef: Luigi Chirico

Ristorante Vecchie Cantine, Contrada Lama,Taranto Patronne: Loredana Stasi / chef: Marcelo Castro

Ristorante Brò Cucina Nouveau, Taranto Patron: Claudio Bellavista / Chef: Antonio Lobasso / Pizza chef: Ciro Miccoli

Pizzeria Luppolo e Farina, Latiano (BR) Pizza chef e patron: Cristiano Taurisano