Vico: il cordoglio di politica ed istituzioni

Giunti in redazione molteplici messaggi di cordoglio per la morte dell’ on.le Ludovico Vico:

Il sindaco Melucci

Apprendiamo della scomparsa dell’onorevole Ludovico Vico, dopo una lunga malattia. Un uomo che ha lavorato al servizio del territorio, prima come rappresentante sindacale e poi come politico a diversi livelli istituzionali.

Ai suoi cari, e al Partito Democratico dove ha sempre militato, giungano le condoglianze dell’intera amministrazione comunale.

Rinaldo Melucci

Sindaco di Taranto

Dal PD:

“Caratura morale ed intellettuale non indifferenti, spessore culturale e spiccata propensione alle problematiche sindacali. Con la scomparsa di Ludovico Vico, il Pd di Taranto perde un punto di riferimento di indiscusso valore”

Ludovico Vico, nativo di Manduria, ci lascia a 69 anni. Da più parti riconosciuto come persona colta e perbene, mai sopra le righe, capace di interpretare la politica che non urla, ma dialoga, al servizio del cittadino e con un occhio di riguardo alle problematiche del mondo del lavoro. L’estremo saluto a Ludovico Vico domani alle 16.00 presso la Chiesa dei Passionisti, a Manduria.

La sua vita si divide tra politica e sindacato.

Il suo percorso politico comincia presto, a 16 anni mostra subito interesse per la partecipazione politica, entrando a far parte del movimento studentesco e della nuova sinistra, con una evidente propensione e sensibilità verso le lotte in difesa di operai e braccianti. A 22 anni intraprende la sua esperienza sindacale, iscrivendosi alla Fillea-Cgil e, operaio nei cantieri dei programmi Ceca, scende in campo in prima linea, coordinando i consigli di fabbrica. Segue l’adesione al Pci. A 29 anni diventa segretario della zona orientale della Cgil; a 31 segretario generale della Federbraccianti CGIL. Segretario generale nell’ambito della Camera del lavoro di Taranto dal 1993 al 2000, è poi segretario regionale nel 2001.

Segretario provinciale dei Ds di Taranto e capogruppo in Consiglio comunale.

Nel 2006, in occasione delle elezioni politiche, viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Puglia, nelle liste de L’Ulivo. Confermato deputato alle successive Politiche del 2008, questa volta nel PD, a un anno dalla nascita del partito. Alle Politiche del 2013, è il secondo dei non eletti nella circoscrizione Puglia. Nuovamente alla Camera il 18 marzo 2015, dopo le dimissioni da parlamentare di Massimo Bray. E’ stato componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e, poi, della Commissione Affari Esteri e Comunitari.

“Dopo una lunga malattia purtroppo e’ venuto a mancare Ludovico Vico. E’ stato compagno di lotte, sin dal PCI. Deputato, politico di caratura morale e intellettuale non indifferenti, e’ stato una guida ed un riferimento per il Pd Jonico e del Mezzogiorno. E’ stato un onore per me godere della sua amicizia e poter condividere esperienze e battaglie politiche. Mancherà la sua intelligenza, la sua passione, la sua cultura. A nome personale e del Pd Jonico, rivolgo alla famiglia e alle persone che lo hanno amato, un grande abbraccio”. Cosi’ Nicola ODDATI commissario del Partito Democratico di Taranto e membro della direzione nazionale del Pd.

L’Ordine dei Medici

A nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto e mio personale esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’onorevole Ludovico Vico per la sua prematura scomparsa.

Ludovico Vico, sindacalista a lungo impegnato in difesa del lavoro e nelle correlate problematiche sociali, è stato successivamente protagonista della vita politica nazionale e locale, nonché interlocutore prezioso, sempre disponibile ed affidabile nel suo ruolo istituzionale anche per la nostra comunità professionale.

Il Presidente OMCeO Taranto Dottor Cosimo NUME

On.le Raffaele Fitto

“Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa dell’on. Ludovico Vico. Nonostante politicamente siamo sempre stati distinti e distanti, non è mai mancato il rispetto ed il confronto.

“Esprimo vicinanza alla sua famiglia.”

On.le Gianfranco Chiarelli

Cordoglio per la prematura scomparsa di Ludovico Vico

Non può che suscitare sorpresa e sgomento la notizia, appresa oggi, della prematura scomparsa dell’on. Le Ludovico Vico, a seguito di malattia. Politicamente su fronti opposti abbiamo condiviso per una legislatura l’esperienza in Parlamento. Nell’esprimere il mio cordoglio alla famiglia, ho il ricordo, e ne offro testimonianza, di una persona colta, gentile, coerente, dai toni sempre misurati.

Mino Borraccino

Di profonda tristezza: lo stato d’animo alla notizia della scomparsa del compagno Onorevole Ludovico Vico.

Alla sua famiglia va il mio personale cordoglio.

Ci lascia un uomo di grande spessore politico, sempre attento alle problematiche del mondo del lavoro e alla difesa dei lavoratori.

Ineguagliabile il suo operato come segretario provinciale della Cgil Taranto, prima del suo impegno diretto nel Consiglio comunale del capoluogo jonico e poi come deputato.

Resta l’eredità politica ed il ricordo di un uomo buono prodigatosi per la sua terra.

Mino Borraccino

Consigliere del Presidente della Regione Puglia

Per l’attuazione del Piano Taranto

Partito Socialista

Il partito socialista italiano jonico, nell’ apprendere la triste notizia della scomparsa del ex parlamentare PD Ludovico Vico ,si unisce al dolore della famiglia e della comunità tarantina, esprimendo le sentite condoglianze alla da parte mia e di tutto il partito socialista italiano Jonico, la perdita del compagno Ludovico , compagno di tante battaglie,aperto al confronto e molto vicino alle problematiche dei lavoratori e cittadini lascia un vuoto politico,Caro compagno Riposa in Pace, Per la segreteria provinciale PSI Salvatore Mattia.

ARTICOLO UNO

La segreteria di Articolo Uno Taranto esprime cordoglio alla famiglia, anche politica, del compagno Ludovico Vico, scomparso prematuramente. Con lui va via un pezzo di storia del Centrosinistra jonico, un grande intellettuale di Sinistra, bravo sindacalista, sempre al fianco dei lavoratori, attento ai problemi del territorio. Era sempre un piacere ed un arricchimento dialogare con lui per il suo bagaglio e per la sua esperienza, maturata anche in ambito parlamentare, dove ha profuso impegno per la sua terra. Ci mancherai Ludovico!

Massimo Serio Segretario provinciale di Articolo Uno Taranto

Cons. Reg. Vincenzo Di Gregorio

“Sindacalista, dirigente politico, parlamentare. Nella sua militanza Ludovico Vico è stato impegnato su versanti diversi ed ha attraversato fasi importanti della vita politica locale, regionale e nazionale”.

Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), ricorda l’on. Ludovico Vico scomparso oggi. “Rivolgo un pensiero sincero ai famigliari – continua Di Gregorio – e mi unisco al cordoglio per la sua perdita”.