Yara Gambirasio, ottenuta la visione dei reperti con il DNA che hanno incastrato Bossetti

Secondo la difesa si potrebbe rifare il test del DNA. “C’è da scrivere un libro” – afferma il legale di Bossetti

I FATTI

MILANO – Un nevoso pomeriggio autunnale, il 26 novembre 2010, sarebbe stato il preludio di un caso di cronaca nera nazionale passato alla storia. Un caso risolto giudizialmente, eppure con mille interrogativi. Per la prima volta occorreva – in un omicidio in cui la prova del DNA è stata vitale ai fini della condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti – chiedersi se le procedure che l’Italia utilizza per l’esame del DNA siano all’avanguardia, e soprattutto se a differenza degli Stati Uniti sia utile non disporre di una banca data sui campioni genetici.

A pochi giorni dall’archiviazione, con un lavoro probatorio di indagine ritenuto all’epoca fallace e con scarsi risultati, la Procura adottò un nuovo metodo: un esame del DNA al contrario. Si, perché il campione genetico rinvenuto sul corpo della piccola Yara, ed in particolare sui leggins, non era direttamente imputabile a Bossetti.

Così appositi gazebo furono apposti nel paesino di Brembate, provincia di Bergamo, in modo che i cittadini potessero liberamente sottoporsi ad un rapido tampone per il DNA, coadiuvando le indagini della Procura. L’acquisizione dei vari campioni ottenne risultati evidenti. A Bossetti si arriva attraverso un lungo percorso, iniziato dalla scoperta che l’aplotipo Y del DNA di “Ignoto 1” (il soggetto del DNA, del quale ancora non si conosceva l’identità) è identico a quello di un frequentatore di una discoteca vicina al luogo del ritrovamento del corpo (persona estranea ai fatti e fra i tanti sottoposti a prelievo del DNA in un’indagine “screening”), dal quale, tramite l’esame di vari soggetti del ramo familiare con profilo genetico più strettamente correlato, si risale a Giuseppe Guerinoni, autista di autobus di Gorno deceduto nel 1999, identificato come il padre naturale di “Ignoto 1”.

Solo dopo molti tentativi e con l’aiuto di un collega di Guerinoni su una relazione affettiva dell’autista risalente a molti anni addietro si arriva ad Ester Arzuffi, la donna il cui DNA nucleare corrisponde alla metà materna del profilo di “Ignoto 1”. Così mediante un finto controllo stradale, attraverso l’etilometro viene prelevato il DNA a Massimo Bossetti, l’unico maschio dei due figli della Arzuffi, e viene verificata la corrispondenza del suo DNA nucleare con quello rinvenuto sulla vittima.

Bingo, perché da lì la Procura si sarebbe scatenata contro l’imputato Bossetti, sino alla condanna definitiva alla pena dell’ergastolo.

LA DIFESA

Anni e anni di battaglie, in cui la difesa di Bossetti ha tentato di riaprire il caso, utilizzando come perno vacante la prova del DNA. Finalmente il riesame dei reperti, in un’udienza di due ore e 45 minuti.

Alla presenza dei giudici della Corte di Assise di Bergamo, Bossetti ha potuto visionare, in video collegamento dal carcere di Bollate, le prove principali che lo hanno incriminato. Prove rimaste a lungo in uno scatolone. Tra i reperti, i leggings, gli slip che indossava quando Yara fu rapita nei pressi della palestra in cui praticava ginnastica ritmica e sui quali fu trovata la traccia di Dna 31G20, prima attribuita a Ignoto 1 e poi a Bossetti.

Il timore principale palesato dalla difesa – quello di una conservazione a temperatura ambiente nonché di una probabile contaminazione dei reperti – sembra essersi avverato. “Come temevamo i campioni sono stati conservati a temperatura ambiente, quindi vedremo che cosa ci potranno dire – hanno aggiunto i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini.