Educare al futuro: a Taranto un cammino condiviso per un domani sostenibile

TARANTO – L’incontro organizzato da FonARCom, con Snals, Cifa e Confsal al circolo ufficiali della Marina Militare con il ministro dell’Istruzione in collegamento da Roma “La scuola crea condizioni di progresso per tutti. Questo è l’obiettivo della scuola che vogliamo far conoscere e divulgare a tutti i cittadini. Per questo ho voluto Scuola futura, la scuola sul territorio che va in mezzo alla gente con cui giriamo l’Italia. Dobbiamo ridare però autorevolezza ai docenti. Non dobbiamo mai perdere di vista che l’autorevolezza di un docente è qualcosa di culturale e sociale. Sarebbe bello se riuscissimo a scrivere di nuovo professore e maestro con la lettera maiuscola, per ridare significato e forza a questi ruoli decisivi all’interno della nostra società. Guardiamo nella stessa prospettiva e sono positivo nel dialogo che si è avviato con il vostro sindacato perché la funzione deve essere difensore ma anche propositivo, per costruire ed avanzare insieme, così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

in collegamento da Roma durante l’incontro “Educare al Futuro: un cammino condiviso per un domani sostenibile” che si è tenuto questo pomeriggio presso il Circolo Ufficiali M.M.

Organizzato da FonARCom, con Snals, Cifa e Confsal, la manifestazione ha avuto l’obiettivo di promuovere il

dialogo tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo dell’istruzione e del lavoro, per individuare percorsi condivisi che guidino le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale e sociale. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più centrale nelle agende globali, è essenziale riflettere su come l’educazione possa essere un motore di cambiamento per un futuro più equo e sostenibile.

“Le parole chiave di questo incontro, che costituiscono la guida della serata, sono: educare, condividere, operare per un futuro sostenibile. Sono tre termini che si susseguono in un ordine basato non certo sulla importanza, rispetto alla quale sono tutti e tre sullo stesso piano, ma, piuttosto sulla evoluzione logica del processo – spiega Elvira Serafini, Segretario Generale dello SNALS -. Le basi dell’apprendimento continuo, per poter costantemente acquisire conoscenze e competenze evolutive, critiche e creative necessariamente risiedono nell’educazione delle giovani generazioni nei contesti formali dell’istruzione, in primo luogo la scuola. In questo scenario, la sfida è, piuttosto che definire profili di competenze in anticipo, comprendere quali nuove competenze saranno necessarie in futuro per gestire al meglio la trasformazione delle

istituzioni, della società e delle aziende”.

Andrea Cafà, presidente FonARCom: “Nell’era delle transizioni la qualità della formazione erogata diventa

oggi più che mai un’esigenza imprescindibile per potere accompagnare le imprese in questo processo di

innovazione . Per questo motivo le parti sociali di fonARCom, Cifa e Confsal, insieme alla federazione

CIForma hanno avviato il progetto

Diventa green partner: un percorso di formazione sui temi della sostenibilità rivolto agli enti di formazione ed alle agenzie per il lavoro, con l’obiettivo di innalzare il livello

di qualità della formazione erogata e fare in modo che gli enti di formazione diventino motore e traino di

una nuova cultura dello sviluppo sostenibile”.

Lucia Alfieri, presidente CiForma: “La federazione CIForma vuole proporre un modello di rappresentanza

che realmente si faccia promotore di interventi mirati ed utili a garantire il benessere e la crescita professionale degli operatori delle agenzie formative offrendo servizi di qualità. Uno dei principali obiettivi che oggi CIForma si prefigge di raggiungere, è quello di fornire agli enti aderenti gli strumenti per orientate la propria organizzazione verso modelli sostenibili, ed acquisire le competenze necessarie per offrire tale servizio alle proprie aziende clienti. Per questo motivo è nato questo progetto: un primo passo per diventate i veri agenti del cambiamento”.​

Manlio Sortino, Presidente di Epar: “EPAR, ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva CIFA-Confsal si pone quale soggetto cui viene demandata la predisposizione e gestione di servizi e benefici in favore di imprese e lavoratori. L’ente, nell’ultimo anno, ha predisposto servizi unici nel loro genere e dialoganti anche con altri strumenti predisposti dal Fondo Fonarcom. Tra questi spicca certamente l’avviso academy, uno strumento che rende la formazione in azienda strutturata e non più episodica. Sempre nell’ottica di puntare al principio della sostenibilità sociale EPAR finanzia un voucher per i dipendenti degli studi professionali di 1000 euro. Una misura straordinariamente rilevante nell’entità economica riconosciuta a tutti i lavoratori che ogni giorno si trovano a dovere fronteggiare situazioni di difficoltà. Il sistema di bilateralità CIFA-Confsal, in questo modo, fa un ulteriore passo avanti nella predisposizione di strumenti integrati finalizzati al benessere individuale dei lavoratori e, quindi, alla produttività aziendale”.

Raffaele Angelo Margiotta, Segretario Generale di Confsal: “L’impegno della Confsal per un domani sostenibile non è teso soltanto alla diffusione di modelli di qualità, ma a far sì che i lavoratori rivestano un ruolo attivo, non subendo passivamente i processi di transizione digitale ed ambientale. Per far ciò è importante promuovere consapevolezza, incoraggiando la (ri)qualificazione e la promozione di competenze, in una prospettiva che leghi lo sviluppo alla formazione continua. I percorsi di formazione professionale, di cui la nostra bilateralità si fa promotrice, supportano a tal fine i lavoratori affinché siano “preparati “ad affrontare, vincendo, le sfide di un domani sostenibile”

Rosa Inversi, promotrice dell’evento: “È stato un anno intenso, durante il quale abbiamo lavorato con determinazione per costruire una solida rete di collaborazione tra aziende, enti di formazione e istituzioni locali. Abbiamo avviato numerosi progetti di formazione che hanno contribuito allo sviluppo di competenze fondamentali per la crescita professionale dei lavoratori del territorio. Il sostegno e la partecipazione attiva delle imprese pugliesi ci hanno riempito di orgoglio, confermando che siamo sulla strada giusta.

L’ evento “Educare al Futuro” non è solo un’opportunità per riflettere su come l’educazione possa essere un motore di cambiamento verso un futuro più equo e sostenibile, ma anche un’occasione per celebrare questo primo anno ricco di successi. Grazie al nostro impegno e alla collaborazione con tutti i partner, FonARCom è diventato un punto di riferimento per la formazione continua in Puglia, e sono convinta che questo sia solo l’inizio di un percorso ancora più ambizioso”.

Al tavolo era presente anche all’assessore alla sostenibilità sociale e all’inclusione del Comune di Taranto e consigliera Confsal, Patrizia Mignolo che ha portato i saluti del Sindaco e dell’amministrazione: “Valorizzare le potenzialità del territorio di Taranto e provincia allontanandoci dal pensiero della monocultura dell’acciaio, avvicinandoci sempre di più ai valori della nostra terra come il mare. Sostenibilità sociale: componente fondamentale di uno sviluppo sostenibile, che tenga insieme economia e società, ma non si può parlare senza tenere conto di inclusione, parità, dignità e sicurezza. Come amministrazione, abbiamo dato il via ad uno studio sui quartieri che hanno più giovani, verificando lo stato dell’abbandono scolastico, per posizionare i servizi nei luoghi che possano interessare i ragazzi alla scuola”.