Elezioni Europee, Falcone (CON): Risultato di Decaro premia una amministrazione aperta al dialogo e capace di essere riferimento per l’unità dei pugliesi

Un risultato atteso ma andato oltre ogni aspettativa, quello di Antonio Decaro, che la comunità ionica di CON ha deciso di sostenere assieme all’intero movimento in Puglia, che premia quanto realizzato, assieme al suo partito di appartenenza, il Partito Democratico, e alla coalizione progressista con la quale abbiamo scelto di condividere progetti ed esperienze amministrative.



Antonio Decaro sarà il Parlamentare Europeo di tutti i pugliesi, soprattutto coloro i quali in lui si sono identificati per le modalità di dialogo con la sua comunità di origine e con quelle che ha incontrato via via in questa campagna elettorale.

Significa per tutti noi che gli elettori percepiscono e premiano quella che ritengono sia “buona politica”, in ogni comune di questa splendida regione. Significa anche che la spinta civica di questa come di altre esperienze elettorali resta determinante per dialogare con parte dell’elettorato che non si identifica nei programmi dei partiti nazionali ma allo stesso tempo ha necessità di consolidare una propria identità chiara, facilmente intellegibile per l’elettorato e soprattutto organizzata e unita.

I dati raggiunti sono molto incoraggianti: nella città capoluogo Decaro ha raggiunto 9.226 preferenze con il 27.3% di lista, ma anche a Martina Franca, 4.305 con il 30.87% di lista, a Laterza 2.043 con il 46.2% di lista, a Ginosa 1.160 con il 24% di lista, a Grottaglie 1.632 con il 29.47% di lista, a Castellaneta 1.378 con il 31.4% di lista e a Palagiano 994 con il 26.6% di lista.

Ringrazio coloro i quali si sono spesi in questi giorni in tutti i modi nella intera provincia di Taranto, in una competizione elettorale che spesso appare distante ma ha una importanza fondamentale per le nostre vite.

Ringrazio i coordinatori cittadini di CON, ovunque siamo presenti e le loro comunità attive con le quali continueremo a lavorare nella creazione di un processo identitario, collettivo e unito.

Francesco Andrea Falcone Coordinatore Provinciale di CON Taranto