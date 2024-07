Ex Ilva, IAIA (Fdi):” Bene la precisazione di Adi As”

Nota stampa dell’onorevole Iaia, che riceviamo e pubblichiamo

“Ben venga la precisazione da parte di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (As), sui tempi di pagamento dei crediti in favore dell’indotto. Oltre un centinaio di aziende infatti, come specifica Adi, riceveranno subito il pagamento del 70% di quanto spetta loro e non in 20 rate. Successivamente, sarà Adi a restituire la somma a Sace in 20 rate. Questo per sgomberare il campo da dubbi e confusioni. Le imprese dell’indotto possono così, tirare un sospiro di sollievo, come è giusto che sia. Continueremo a prestare la massima attenzione sulle vicende riguardanti l’ex Ilva perché convinti che il colosso siderurgico possa essere rilanciato in maniera positiva per i lavoratori e per il territorio, così da poter portare a termine concretamente quella transizione ecologica che non può più aspettare e che Taranto chiede da lungo tempo. Taranto può diventare esempio virtuoso per tutta l’Europa”.*Così on Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto*