Inaugurata la nuova sede della coalizione Adesso, un punto di incontro con la cittadinanza

Alle ore 11.00 di questa mattina, domenica 13 ottobre, il taglio del nastro presso piazza Manfredi a Talsano. Inaugurata una sede fisica per la coalizione Adesso, con gli interventi di Mirko di Bello, Pierluigi Borgia e Simone Claveri. Presente la cittadinanza con grande affluenza

TALSANO – Grande folla già dalla 10:30 di questa mattina, dove in piazza Manfredi, direttamente situata nel corso principale di ingresso di Talsano, la cittadinanza accorreva incuriosita. Oltre alle componenti del direttivo, il candidato sindaco, l’avv. Mirko di Bello, il prof. Pierluigi Borgia (Movimento Sportivo) e Simone Claveri (Presidente della coalizione). Il taglio del nastro è avvenuto alle ore 11:00, e di seguito l’incontro è stato avviato dall’intervento del segretario Di Bello. Si riporta qui di seguito il discorso integrale:

“Oggi siamo qui, in quello che abbiamo chiamato “Spazio civico”, un luogo di aggregazione e di ascolto per tutti cittadini. Un luogo in cui riunirsi, dove poter sviluppare idee e confrontarsi sulle tante problematiche che affliggono il nostro territorio.

Apriamo dunque le porte di “SPAZIO CIVICO”, la casa della coalizione “ADESSO”, una associazione nata da un gruppo di persone che amano Taranto. Persone che intendono operare per rendere finalmente la nostra città degna del suo passato storico e meritevole di uno splendido futuro.

Dobbiamo quindi muoverci in ambito politico, fare politica buona, essere portatori di idee e progetti fattibili, avere cura dell’ambiente e dei cittadini.

Noi non prenderemo parte, o le parti, di nessuno schieramento politico nelle prossime elezioni regionali, né in qualsiasi altro appuntamento elettorale che non sia quello amministrativo della città di Taranto.

Il nostro colore è questo, il bianco, una bandiera bianca che non è simbolo di resa, tutt’altro, una tela bianca che vuol dire pulizia, trasparenza, serietà… perché il “bene comune” non ha colori che possano dominarlo.

Quando si parla di trasporti, di traffico, di decoro urbano, di tutela dell’ambiente, delle persone e delle specie animali, non dovrebbero esistere contrapposizioni, a prevalere dovrebbe essere solo il buon senso, per il raggiungimento del “bene” comune a tutti.

Ma la storia amministrativa più recente di Taranto ha evidenziato solo l’interesse dei partiti e quello dei personalismi.

È per questo che noi di ADESSO diciamo “no” ai partiti politici, ribadendo la nostra estraneità a tale sistema, alle contrapposizioni ideologiche, all’opportunismo, alle incompetenze, al mercimonio politico di cose e persone.

Essere coerenti oggi è una novità, è un atto quasi coraggioso… e noi di “ADESSO” rappresentiamo una novità.

Presentiamo infatti una deroga essenziale: non ammettiamo al nostro interno persone che abbiamo già amministrato la “cosa pubblica”, persone candidate ed elette in Consiglio Comunale.

Riteniamo infatti che non si possa parlare di futuro o nuovi progetti se alla guida della “macchina” amministrativa, ci saranno sempre le stesse persone, ormai legate alle poltrone da oltre un decennio, persone che non hanno prodotto nessun beneficio per la nostra comunità, solo briciole, buone per rappresentare il fanalino di coda nelle classifiche nazionali di qualità della vita.

La coalizione ADESSO punta dunque al rinnovamento dell’intero apparato amministrativo e ad un cambiamento radicale del modello amministrativo, iniziative che avremo modo di affrontare in maniera dettagliata nei prossimi mesi.

Infine intendiamo operare con il “vincolo associativo” del mandato, che possiamo definire come “atto di serietà e responsabilità dei componenti della coalizione”. Chi si candiderà, infatti, si impegnerà a rispettare l’elettorato e la coalizione mantenendo fede all’impegno presente nel programma, senza “salti della quaglia” o capovolgimenti opportunisici, come abbiamo assistito negli ultimi tempi.

Anche di questo proponimento spiegheremo formalità e dettagli.

Rappresentiamo la vera alternativa a un mondo che presenta derive indecorose e pericolose.

Il nostro momento è ADESSO. “Adesso” per Taranto e per i Tarantini!”

Al microfono, l’avv. Di Bello Di Bello, Claveri,Borgia Cittadinanza fuori dalla sede di Adesso Di Bello e Claveri Sala conferenze della nuova sede Il nastro, tagliato alle ore 11:00

A seguire la parola al presidente Claveri, che con commozione ha narrato l’inizio del percorso politico di Adesso:”Arrivano per tutti dei momenti di smarrimento, e io ne avevo uno, politico. Lì mi è venuto incontro Mirko Di Bello, mi ha risollevato e quando abbiamo appurato il crollo del sistema della partitocrazia, qui a Taranto, lui ha pronunciato una frase che mi è rimasta impressa, ‘noi non siamo come loro’.”

Gli interventi sono poi proseguiti con il prof. Pierluigi Borgia, che ha sottolineato:” C’è chi continua a dire che di politica mangiamo. Noi non abbiamo bisogno della politica per arrivare a fine mese, perché tutti noi un lavoro qui lo abbiamo. Non abbiamo bisogno di sistemarci con la politica.” Grande importanza anche al ruolo dei giovani, al distacco dai partiti, all’innovazione e agli obiettivi che la coalizione propone per la città jonica.

La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00, dove tutti i cittadini potranno liberamente porre domande e parlare con i referenti della coalizione. L’avv. Di Bello inserirà uno sportello gratuito nel quale i cittadini potranno rivolgersi per consulenze legali, e lo stesso sarà effettuato dalla dott.ssa Marika Cosa, docente di diritto ed economia per studenti con difficoltà di apprendimento e disturbi legati all’apprendimento. Risorse preziose, ora a disposizione dei cittadini e della collettività.